Šventinės nuotaikos jau užkariauja Klaipėdą: Kalėdoms miestas ima puoštis dar iki Vėlinių

Ketvirtadienį priešpiet pirmieji papuošimai atsirado ant apšvietimo stulpų Taikos prospekte, prie sankryžos su Kauno ir Agluonos gatvėmis.
Įprastai taip puošiama visa prospekto atkarpa iki Tiltų gatvės senamiestyje.
Gatvių papuošimai turėtų nušvisti kartu su pagrindinės miesto kalėdinės eglutės įžiebimu, kuris šiemet suplanuotas lapkričio 29-ąją.
Laikantis tradicijos, Klaipėdoje kalėdinė eglutė turėtų būti gyva - šiuo metu ieškoma, kas ją galėtų padovanoti.
Iki spalio pabaigos vykstančios paieškos metu kandidatai turėtų siūlyti ne žemesnę nei 10 metrų žaliaskarę, plačiu ir gausiu šakų vainiku.
KalėdosKlaipėdakalėdinės dekoracijos
Rodyti daugiau žymių