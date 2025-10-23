V. Aleknavičienė kol kas nesulaukė premjerės pasiūlymo tapti kultūros ministre

„Kol kas nieko neturiu – nei pasiūlymo, nei skambučio susitikti“, – Eltai teigė V. Aleknavičienė.
Anksčiau I. Ruginienė socialdemokratų partijos taryboje buvo teigusi, kad V. Aleknavičienė yra tinkamiausia kandidatė kultūros ministro pareigoms.
Vis tik, pati parlamentarė teigė nežinanti priežasčių, kodėl iš ministrės pirmininkės dar nesulaukė pasiūlymo pasikalbėti dėl perspektyvų vadovauti ministerijai.
„Kadangi komandą formuoja premjerė, ji pati ir sprendžia. Aš suprantu, šiandien ji turi kitų klausimų ir problemų, tai turbūt dar nepriėmusi savo sprendimo. Laukiame ir viskas, dirbame savo darbus“, – akcentavo politikė.
Seimo narė neslėpė, kad jai apmaudu dėl susiklosčiusios situacijos kultūros lauke ir to, kad vis dar nerandama ministro.
„Man apmaudu, kad tiek ilgai būtent kultūros sektorius laukia to sprendimo ir jo kol kas nesulaukia. Truputėlį gal ir keista. Norėtųsi tos ramybės ir produktyvių darbų, veiklų. Ar tai būčiau aš, ar tai būtų kitas žmogus, bet kad tai būtų. Ir ne šiaip, kad būtų, bet kad ir dirbtų“, – tvirtino V. Aleknavičienė.
Kodėl neįtinka R. Žemaitaičiui – nežino
Spalio pradžioje posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė iš „Nemuno aušros“ savo atsakomybėn perimti Kultūros ministeriją.
I. Ruginienė tikino, kad kandidato į kultūros ministrus ieškos pati, tačiau savo ruožtu „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis aiškino, jog tinkamą pretendentą bus bandoma surasti kartu.
Tuo metu kalbėdamas apie V. Aleknavičienės kandidatūrą, R. Žemaitaitis teigė nematantis galimybių jai eiti kultūros ministrės pareigas. Nebent, pažymėjo jis, vyktų derybos ar diskusijos šiuo klausimu.
Pati V. Aleknavičienė tvirtino nežinanti, kuo jos kandidatūra netinka „aušriečių“ lyderiui, nes su juo niekada apie tai nekalbėjo.
„Aš nežinau, mes niekada nesame kalbėję. Kai pirmą kartą mano kandidatūra buvo iškelta ir ėjau per frakcijas, jų („Nemuno aušros“ – ELTA) frakcija manęs nekvietė. Niekada nesame nei kalbėję, nei diskutavę ta tema“, – kalbėjo socialdemokratė.
„Nežinau, kodėl sprendimas yra toks. Gal todėl, kad aš socialdemokratė, gal jis turi mintyse, kad tai turi būti visai nepartinis žmogus. Nežinau, negaliu atsakyti. Bet mes tuo klausimu niekada net nediskutavome, jo nuomonė tokia ir viskas“, – tęsė ji.
Antradienį LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius nurodė, jog premjerė I. Ruginienė turi kelis kandidatus į Kultūros ministeriją.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda ragina valdančiuosius socialdemokratus nedelsti ir kuo greičiau rasti kandidatą į šią poziciją.
ELTA primena, kad pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Į šį postą „aušriečiai“ pasiūlė Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą, jis sulaukė ir prezidento patvirtinimo. Vis tik, dėl pasisakymų apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs ministras praėjus maždaug savaitei nuo paskyrimo atsistatydino.
Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
