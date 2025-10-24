Baigėsi Karinių oro pajėgų pratybos „Budrus sakalas 2025“

Pasak jos, mokymų metu imituotos buvo įvairios karo bei krizių situacijos, artimos realioms grėsmėms, su kuriomis galėtų susidurti oro pajėgų kariai. Pratybose treniruotasi reaguoti į žvalgybinių ir smogiamųjų dronų skrydžius, technikos gedimus, ryšio ir elektros tiekimo sutrikimus, generatorių bei kuro tiekimo problemas, taip pat į simuliuotas oro atakas bei oro gynybos sistemų NASAMS veikimą.
Kariai taip pat mokėsi atpažinti neprižiūrėtus daiktus, neliesti rastų įtartinų objektų, tinkamai reaguoti į dronų pasirodymus ir vykdyti saugumo procedūras.
Pratybose „Budrus sakalas“ treniravosi KOP vadovybės štabo, Aviacijos bazės, Oro gynybos bataliono, Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos bei Ginkluotės ir technikos remonto depo kariai.
Kartu su KOP kariais pratybose dalyvavo Karo policija ir Lietuvos šaulių sąjunga.
