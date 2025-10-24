Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Baigėsi Karinių oro pajėgų pratybos „Budrus sakalas 2025“

2025 m. spalio 24 d. 15:28
Penktadienį baigėsi Karinių oro pajėgų (KOP) pratybos „Budrus sakalas 2025“. Savaitės trukmės pratybos vyko Šiaulių, Radviliškio ir Kauno rajonuose, pranešė Lietuvos kariuomenė.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak jos, mokymų metu imituotos buvo įvairios karo bei krizių situacijos, artimos realioms grėsmėms, su kuriomis galėtų susidurti oro pajėgų kariai. Pratybose treniruotasi reaguoti į žvalgybinių ir smogiamųjų dronų skrydžius, technikos gedimus, ryšio ir elektros tiekimo sutrikimus, generatorių bei kuro tiekimo problemas, taip pat į simuliuotas oro atakas bei oro gynybos sistemų NASAMS veikimą.
Kariai taip pat mokėsi atpažinti neprižiūrėtus daiktus, neliesti rastų įtartinų objektų, tinkamai reaguoti į dronų pasirodymus ir vykdyti saugumo procedūras.
Pratybose „Budrus sakalas“ treniravosi KOP vadovybės štabo, Aviacijos bazės, Oro gynybos bataliono, Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos bei Ginkluotės ir technikos remonto depo kariai.
Kartu su KOP kariais pratybose dalyvavo Karo policija ir Lietuvos šaulių sąjunga.
karinės pratybosLietuvos karinės oro pajėgosLietuvos kariuomenė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.