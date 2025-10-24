Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

D. Nausėdienė Klaipėdoje lankys vėžiu sergančias moteris

2025 m. spalio 24 d. 07:04
Karolina Konopackienė
Klaipėdos universiteto ligoninėje (KUL) penktadienį vyks krūties vėžio prevencijai skirtas renginys „Rožinis spalis Klaipėdoje“.
Daugiau nuotraukų (10)
Jame dalyvaus socialinės iniciatyvos „Sužydėjusi viltis“ globėja, pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Ji kartu su šios iniciatyvos ambasadorėmis lankys KUL Onkologijos chemoterapijos dienos stacionare nuo krūties vėžio gydomas pacientes, taip pat ragins moteris aktyviau dalyvauti krūties vėžio prevencijos programoje.
Taip pat Vilniaus moterų asociacija (IWAV) Klaipėdos ligoninėje pristatys iniciatyvą „Sužydėjusi viltis“, kuri plečia savo veiklą Vakarų Lietuvoje.
Asociacijos atstovės ligoninei perduos krūtų žymeklius ir biopsijos adatas, skirtas šiuolaikiškai diagnostikai ir gydymui.
Šią dieną KUL taip pat vyks prevencinės patikros Klaipėdos universiteto Trečiojo amžiaus universiteto moterims, kurios pagal amžių nebepatenka į valstybės finansuojamą patikros programą.
Diana NausėdienėKlaipėdaVėžys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.