D. Nausėdienė Klaipėdoje lankys vėžiu sergančias moteris

Jame dalyvaus socialinės iniciatyvos „Sužydėjusi viltis“ globėja, pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Ji kartu su šios iniciatyvos ambasadorėmis lankys KUL Onkologijos chemoterapijos dienos stacionare nuo krūties vėžio gydomas pacientes, taip pat ragins moteris aktyviau dalyvauti krūties vėžio prevencijos programoje.
Taip pat Vilniaus moterų asociacija (IWAV) Klaipėdos ligoninėje pristatys iniciatyvą „Sužydėjusi viltis“, kuri plečia savo veiklą Vakarų Lietuvoje.
Asociacijos atstovės ligoninei perduos krūtų žymeklius ir biopsijos adatas, skirtas šiuolaikiškai diagnostikai ir gydymui.
Šią dieną KUL taip pat vyks prevencinės patikros Klaipėdos universiteto Trečiojo amžiaus universiteto moterims, kurios pagal amžių nebepatenka į valstybės finansuojamą patikros programą.
