I. Ruginienės patarėjas apie Lietuvos oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius: saugumo lygis nepakito

Vis dėlto I. Dobrovolskas pažymi, kad dėl šio Rusijos pažeidimo Lietuva kalbasi su Europos ir NATO partneriais.
„Yra ir bus kalbamasi ir su Europos partneriais, ir su NATO partneriais, kad griežtai būtų pasmerktas šis žingsnis, kas jau yra daroma. Užsienio reikalų ministerija (URM) iš mūsų pusės įteikė griežtą notą Rusijai, bet taip pat Lietuva visada pasisako už griežtesnes sankcijas Rusijaiׅ“, – LRT Radijui penktadienį kalbėjo premjerės patarėjas.
Kaip skelbta, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.
Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Pasak kariuomenės, galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.
Reaguojant į incidentą į orą buvo pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir atliko patruliavimą ore incidento vietoje.
