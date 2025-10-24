Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienės patarėjas apie Lietuvos oro erdvę pažeidusius Rusijos orlaivius: saugumo lygis nepakito

2025 m. spalio 24 d. 07:37
Karolina Konopackienė
Dviem Rusijos kariniams orlaiviams ketvirtadienio vakarą pažeidus Lietuvos oro erdvę, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas tikina, kad šalies saugumo lygis dėl šio incidento nepakito.
Daugiau nuotraukų (1)
Vis dėlto I. Dobrovolskas pažymi, kad dėl šio Rusijos pažeidimo Lietuva kalbasi su Europos ir NATO partneriais.
„Yra ir bus kalbamasi ir su Europos partneriais, ir su NATO partneriais, kad griežtai būtų pasmerktas šis žingsnis, kas jau yra daroma. Užsienio reikalų ministerija (URM) iš mūsų pusės įteikė griežtą notą Rusijai, bet taip pat Lietuva visada pasisako už griežtesnes sankcijas Rusijaiׅ“, – LRT Radijui penktadienį kalbėjo premjerės patarėjas.
Kaip skelbta, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.
Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Pasak kariuomenės, galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.
Reaguojant į incidentą į orą buvo pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir atliko patruliavimą ore incidento vietoje.
Inga Ruginienėoro erdvės pažeidimasRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.