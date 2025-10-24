Lrytas Premium prenumerata tik
Prieš paliekant ministrės pareigas – paskutinis D. Šakalienės veiksmas ministerijoje

2025 m. spalio 24 d. 16:14
Krašto apsaugos ministeriją (KAM) palikusi Dovilė Šakalienė, prieš atleidžiant ją iš pareigų, skyrė drausminę nuobaudą Karo medicinos tarnybos vadui Valdui Meškauskui, rašo portalas „Delfi“.
Kaip portalui patvirtino Lietuvos kariuomenė, drausminė nuobauda už šiurkštų karių drausmės pažeidimą V. Meškaukui buvo skirta šį trečiadienį. Tą pačią dieną prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl D. Šakalienės atleidimo.
„V. Meškauskas yra susipažinęs su tarnybinio tyrimo išvada ir skirta nuobauda“, – atsakyme „Delfi“ nurodė kariuomenė.
Kaip anksčiau skelbė portalas, vasarą dėl V. Meškausko buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Tiesa, pastarasis kariškis atliekant tyrimą nuo pareigų nebuvo nušalintas.
„Delfi“ duomenimis, patikrinimas V. Meškausko atžvilgiu galėjo būti susijęs su automobilio naudojimu asmeniniams tikslams.
Karo medicinos tarnyba užtikrina medicininę paramą Lietuvos kariuomenei operacijų Lietuvoje ir už šalies ribų metu, rūpinasi karių sveikatos priežiūra, aprūpina juos medicininėmis priemonėmis.
ELTA primena, kad trečiadienį šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą ir iš pareigų atleido D. Šakalienę. Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)Dovilė ŠakalienėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
