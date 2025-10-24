Lrytas Premium prenumerata tik
S. Skvernelis neatmeta, kad bus pokyčių dėl „Embraer“ lėktuvų: šiandien prioritetas yra oro erdvės apsauga

2025 m. spalio 24 d. 09:11
Krašto apsaugos ministrės pareigose nebelikus Dovilės Šakalienės, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis neatmeta, kad įvyks pokytis ir dėl jos vadovavimo metu priimto sprendimo įsigyti braziliškų „Embraer“ orlaivių.
Pasak parlamentaro, nors transporto aviaciją reikia atnaujinti, šiandien prioritetas turėtų būti stipresnė oro erdvės apsauga.
„Manau, kad bus diskusija ir greičiausiai tas pokytis gali įvykti. Ta suma yra didelė, transporto aviaciją reikės atnaujinti, tai yra faktas, čia nereikia daug spekuliuoti. Investicijos į nusidėvėjusius lėktuvus, kur dar gali būti resursas pratęstas, nėra visiškai racionalios“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė S. Skvernelis.
Vis dėlto, tikino politikas, orlaivių įsigijimui skirta suma turėtų būti investuojama į stipresnę oro erdvės apsaugą.
„Visgi, šiandien ta suma, skirta transporto lėktuvo įsigijimui – tas prioritetas turi būti koreguojamas, nes matome, kad oro erdvės apsauga, iššūkis yra prioritetas numeris vienas. Tai manau, tie sprendimai bus pakoreguoti“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad Lietuva ketina įsigyti tris „C-390 Millennium“ orlaivius iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Rugsėjį Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo. Tyrimas pradėtas, siekiant pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl pirkimų procedūrų skaidrumo.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – opozicijoje dirbantys parlamentarai Giedrimas Jeglinskas ir Laurynas Kasčiūnas.
STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo, KAM nurodė, kad teiks tyrėjams visą informaciją, tačiau planuojamų įsigijimų stabdyti kol kas neketina.
Savo ruožtu valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius anksčiau pareiškė, kad galutinis sprendimas dėl braziliškų orlaivių įsigijimo turi būti priimtas tik sulaukus STT išvadų.
Saulius SkvernelisDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Krašto apsaugos ministerija (KAM)
