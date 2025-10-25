Ragina valdančiuosius veiksmų imtis kuo greičiau
Demokratas Saulius Skvernelis, reaguodamas į šeštadienio įvykius, rėžė tiesiai šviesiai – anot jo, valdžios neįgalumas kenkia ne tik valstybės įvaizdžiui, bet ir saugumui bei patikimumui.
„Antrą naktį iš eilės trikdomas Vilniaus oro uosto darbas. Lietuva tampa neįgalia valstybe, kurią norės aplenkti tiek verslo žmonės, tiek turistai. Mūsų gyventojų noras naudotis sostinės oro uostu panašu, kad taps minimalus“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė politikas.
Jis kritikavo ir Nacionalinio saugumo komisijos sprendimą rinktis į posėdį dar tik po kelių dienų – trečiadienį.
„Mūsų sprendimų priėmėjai vis dar šventai įsitikinę, kad tai tiesiog kontrabanda. Nes juk neturi duomenų, kad Baltarusijoj jokia neteisėta veikla nevykdoma be KGB ir karinės žvalgybos „leidimo“, „suderinimo“ ar tiesiog paliepimo.
<...> Valstybė, kuri neveikia! Panašu, kad toks turėtų būti šios koalicijos šūkis“, – teigė S.Skvernelis.
Tuo metu liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, kad jei šis įvykis valdantiesiems netaps priežastimi imtis realių veiksmų nelaukiant darbo savaitės pradžios, „galėsime ant Vilniaus, o vėliau ir kitų Lietuvos oro uostų kabinti spynas“.
„Ir ne tik pamiršti turizmą bei investicijas, bet ir elementarų saugumą.
Laikas būtų nebeapgaudinėti savęs raminančiomis versijomis apie „sutapimus“. Jei 2021-aisiais migrantų instrumentalizacija būtų naiviai nurašyta, o sprendimai vilkinti, būtume turėję gerokai kitokią saugumo situaciją valstybėje. Tikiuosi, kad jau rytoj išgirsime apie pirmuosius sprendimus, kurie turės užtikrinti oro uostų ir keliautojų saugumą“, – „Facebook“ paskelbtame įraše vylėsi politikė.
O konservatorius, buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas pranešė, kad trys opozicinės partijos – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – žada Vyriausybei pateikti konkrečius siūlymus.
„Balionų krizė gilėja, o valdžia vis dar neturi plano.
Kitos savaitės pradžioje trys opozicinės frakcijos suburs ekspertus – šaulius, Lietuvos karius savanorius, turinčius patirties Ukrainoje kovojant su tokiomis ir panašiomis grėsmėmis – ir pateiks konkrečius pasiūlymus Vyriausybei, kaip kovoti su A.Lukašenkos režimo meteorologiniais balionais, kurie paralyžiuoja Vilniaus oro uostą“, – „Facebook“ šeštadienį vakare rašė L.Kasčiūnas.
Sureagavo ir vidaus reikalų ministras
Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius visuomenę ramino – esą situacija yra nuolat stebima ir valdoma.
„Aviacijos eismas Vilniaus oro uoste laikinai sustabdytas dėl saugumo sumetimų. Šis sprendimas priimtas vadovaujantis prevencijos principu, siekiant užtikrinti keleivių, gyventojų ir infrastruktūros saugumą.
Veikia visos atsakingos tarnybos: Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), Lietuvos kariuomenė, policija, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC). Situacija vertinama realiu laiku, o esant poreikiui imamasi visų būtinų priemonių“, – vėlų šeštadienio vakarą rašė politikas.
Jis kreipėsi į gyventojus prašydamas sekti oficialią informaciją VSAT ir NKVC puslapiuose, taip pat neplatinti nepatikrintų žinių.
Taip pat ministras sureagavo į opozicijos replikas.
„Deja, dalis opozicijos, vietoj to, kad prisidėtų prie valstybės pastangų užtikrinti saugumą, renkasi kiršinimą ir bandymus išnaudoti situaciją politiniais tikslais“, – „Facebook“ teigė V.Kondratovičius.
Oro balionaiBaltarusijaViktorija Čmilytė-Nielsen
Rodyti daugiau žymių