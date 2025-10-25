Prezidentūra: Lietuvos Konstitucija išleista Brailio raštu

Anot jos, prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva Konstitucija Brailio raštu parengta bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos respublikinio centro leidybine grupe.
„Konstitucijos dienos proga džiaugiuosi galėdamas pristatyti svarbiausio Lietuvos įstatymo – Lietuvos Respublikos Konstitucijos atnaujintą leidimą Brailio raštu. Tai yra ne tik svarbus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos artėjančio veiklos šimtmečio minėjimo akcentas, bet ir reikšmingas žingsnis informacijos prieinamumo žmonėms su negalia kelyje“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.
Prezidento iniciatyva 2023 m. buvo parengta lengvai suprantama kalba ir išversta į lietuvių gestų kalbą.
Brailio raštasPrezidentūraLietuvos Respublikos Konstitucija
