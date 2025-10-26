Premjerė pirmadienį ryte šauks Nacionalinio saugumo komisijos posėdį: „Ramiai ir užtikrintai imamės atsako“

„Savaitgalis visiems yra sudėtingas. Vėjo kryptis kol kas nepalanki oro uostui.
Nors vakar turėjom gerokai mažesnį balionų kiekį ir grėsmės lygį, nenorėjom rizikuoti ir skrydžius atidėjome. Šis sprendimas priimtas vadovaujantis prevencijos principu, siekiant užtikrinti keleivių, gyventojų ir infrastruktūros saugumą“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje sekmadienį ryte paskelbė premjerė.
Ji patikino, kad visos atsakingos tarnybos dirba ir nuolat stebi situaciją. O pirmadienį vyksiančiame posėdyje bus aptartas veiksmų planas ir tolimesni žingsniai.
„Prašau visų kantrybės, nes suprantu, kokius nepatogumus ir nerimą jūs patiriate, bet veikiame jūsų saugumo labui.
Ramiai ir užtikrintai imamės atsako. Sienų uždarymas – tai signalas, kad mes netoliaruosim bet kokio sienų pažeidimo“, – pridūrė I.Ruginienė.
Primename, kad dėl iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių oro balionų nuo šeštadienio 21.32 val. vakaro iki sekmadienio 03.30 val. nakties Vilniaus oro uoste buvo sustbadytas orlaivių eismas. Taip pat laikinai buvo uždaryti abu pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
