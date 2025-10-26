Prezidentūra siūlo svarstyti tranzito į Kaliningradą ribojimą

„Artimiausiomis dienomis šiuos atsako būdus turi pasiūlyti Vyriausybė. Tarp variantų, kurie turi būti svarstomi – ilgalaikis sienos su Baltarusija uždarymas ir tranzito į Kaliningradą ribojimas“, – Eltai perduotame komentare teigė Prezidentūra.
Institucija taip pat pažymi, kad tokie Lietuvoje pasikartojantys incidentai, kuriuos sukelia Baltarusijos pusėje veikiantys asmenys, yra prieš Lietuvą nukreipta hibridinė ataka.
„Pastarųjų dienų incidentus ir oro uostų veiklos trikdžius prezidentas vertina kaip hibridinę ataką prieš Lietuvą, į kurią būtina reaguoti tiek simetriniais, tiek asimetriniais būdais“, – pažymėjo Prezidentūra.
Dėl besikartojančių meteorologinių oro balionų atvejų šalies vadovas antradienį taip pat šaukia tarpinstitucinį pasitarimą.
Dėl šeštadienį pastebėtų meteorologinius oro balionus primenančių objektų buvo laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija. Taip pat šeštadienio vakarą jau trečią kartą šią savaitę buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.
Kaip skelbta anksčiau, pasieniečiai sulaikė keturis įtariamuosius, galimai susijusius su šeštadienio vakarą oro keliu gabenama kontrabanda. Tai Eltai sekmadienio rytą patvirtino Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
Tuo metu NKVC vadovas V. Vitkauskas šeštadienį teigė, jog dėl laikino veiklos stabdymo penktadienio naktį oro uostams padaryti nuostoliai siekia bent 17 tūkst. eurų. Tiesa, tuomet veiklą buvo sustabdęs ir Vilniaus, ir Kauno oro uostas.
Gitanas NausėdaOro balionaiOro uostas
Rodyti daugiau žymių