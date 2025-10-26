Žada dar šiandien imtis veiksmų dėl balionų krizės: turime „didelį planą“

Be to, pasak jo, neteisėtus veiksmus padės užkardyti jungtinės teisėsaugos grupės, į kurias jungsis policijos kriminalinė žvalgyba, muitininkai.
Ministras patikino, kad turi „didelį planą“, kuris bus realizuotas pagal poreikį.
„Nesakysim, kada, bet tikrai apie tai, tikiu, sužinosite“, – po tarpinstitucinio pasitarimo Krašto apsaugos ministerijoje sekmadienį sakė vidaus reikalų ministras, laikinai šiuo metu einantis ir krašto apsaugos ministro pareigas, V.Kondratovičius.
„Nesustojam ryžtingai tramdyti kriminalinės veiklos. Kontrabandinių sindikatų veikla, sindikatai neturi sienų, Lietuvoje matome tokių reiškinių, į mūsų tyrimo grupę įeis kriminalinės žvalgybos kriminalistai“, – taip pat pridūrė jis.
Jis pridūrė, kad jei yra tikimasi, jog prie pasienio bus išsitrauktas pabūklas, su kuriuo būtų šaudoma į kairę ir dešinę, tai taip neįvyks. Tačiau papildomų veiksmų valdant grėsmes planuojama imtis dar šiandien.
„Jeigu jūs įsivaizduojat, kad mes šiandien ištrauksim pabūklą ar „Patriot“ sistemą prie pasienio ir pradėsim šaudyti į kairę, į dešinę, deja, to nebus. To ir nereikia šiuo atveju. Bet bus kitos priemonės, kurios bus ne mažiau veiksmingos“, – teigė ministras.
Susitikime dalyvavo kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas, policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Susitikimo metu aptarta susidariusi situacija dėl šį savaitgalį įvykusio kontrabandos oro balionų antplūdžio ir dėl to sutrikusios oro uostų veiklos.