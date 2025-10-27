I. Ruginienė pristatė veiksmų planą: balionai bus numušami, siena su Baltarusija – uždaroma

Po susitikimo su institucijų atstovais premjerė pranešė, kad nuo pirmadienio Lietuvos kariuomenė imsis visų reikalingų priemonių, įskaitant ir kinetines, balionams numušti. Kokiomis priemonėmis jie bus numušami, premjerė nedetalizavo, argumentuodama informacijos jautrumu.
„Tą jau pradės daryti ir pradės daryti aktyviai. Taip siunčiame signalą, kad mes pasirengę, ir pasirengę imtis net ir griežčiausių veiksmų, kai pažeidžiama mūsų oro erdvė“, – nurodė ji.
Be to, anot premjerės, Vyriausybė trečiadienį planuoja neribotai uždaryti sieną su Baltarusija.
„Vyriausybės posėdis trečiadienį, jau dabar esame pasiruošę sprendimą neribotai uždaryti sieną su Baltarusija, tik su tam tikromis išimtimis – diplomatinis paštas galės judėti, mūsų ir ES piliečiai galės patekti pas mus, bet visas kitas judėjimas bus uždarytas“, – pranešė premjerė.
I.Ruginienė kalbėjo, kad visas savaitgalis buvo darbingas.
„Buvo daugybė susitarimų, pasitarimų ir tam tikrų veiksmų, kurie davė teigiamus rezultatus, nors, be abejo, mums visiems apmaudu, kad mūsų gyventojai patyrė ir patiria nepatogumus, keliaujant lėktuvais. Darome viską, kad sumažintume šį neigiamą efektą“, – patikino premjerė.
Pirmadienį, anot jos, NSK posėdžio metu buvo aptarta ne tik tai, kas suveikė ir nesuveikė, bet buvo išdirbtas aiškus veiksmų algoritmas – ministerijos gavo atitinkamų užduočių.
I.Ruginienė nurodė, kad policija ir pasieniečiai telkia jungtines pajėgas – išdirbtas veiksmų planas, kaip kovoti prieš kontrabandinkus.
„Siunčiu žinutę visiems, kurie nori verstis šia veikla – šią savaitę bus aktyvūs veiksmai ir iš mūsų“, – įspėjo I.Ruginienė.
Tuo metu Užsienio reikalų ministerija (URM) gavo užduotį kartu su Europos Sąjunga (ES) derinti papildomą sankcijų Baltarusijai paketą. I.Ruginienė nurodė neatmetanti galimybės kalbėti ir apie 4–ojo NATO straipsnio aktyvavimą – konsultacijų su sąjungininkais pradėjimą.
Taip pat URM nurodyta atidaryti pagalbos liniją, kuri suteiktų visą reikalingą informaciją ir pagalbą uro uostuose įstrigusiems Lietuvos piliečiams.
Aptartas, anot premjerės, buvo ir Prezidentūros siūlymas riboti tranzitą į Kaliningradą.
„Uždarysime sieną, įskaitant ir patį antžeminį tranzitą. Kiek tas užtruks? Tikiuosi, kad tuomet, kai suvaldysime situaciją ir siųsime aiškią žinutę Baltarusijai, galbūt ateityje galėsime priimti kitokius sprendimus. Šiandien priimtas sprendimas imtis griežtesnių veiksmų. Kito kelio nėra“, – aiškino ji.
Paskui premjerė patikslino, kad siena uždaroma tik su Baltarusija, bet ne su Rusija.
Kodėl pradėta uždarinėti oro erdvę?
Gal tarnybos pateikė informacijos apie sąsajas tarp A.Lukašenkos režimo ir kontrabandos, įrodymų, kad A.Lukašenkos režimas dalyvauja šiame procese „per kitas rankas“?
„Mes dalyvavimą matome per neveiksnumą. O, be abejo, tai vertiname kaip hibridinę ataką, dėl to ir aktyvuojami visi kiti veiksmai“, – patvirtino ji.
Premjerė taip pat sulaukė klausimo, kas pasikeitė nuo praėjusių metų, kai taip pat į Lietuvą skrisdavo kontrabandos balionai, nusileisdavę ir Vilniaus oro uosto teritorijoje, kad šiuo metu Lietuva nuolat uždaro savo oro erdvę.
„Todėl, kad pernai buvome akli viščiukai ir daug dalykų nematėme. Ačiū Dievui, kad neįvyko katastrofa. Tam tikrų judančių objektų mes tiesiog nematėme ir nebuvo priimti sprendimai uždaryti oro erdvę.
Ačiū Dievui, jokios katastrofos neįvyko. Šiai dienai turime daug geresnę įrangą, kur galime matyti daug daugiau informacijos, dėl to vertiname rizikas ir manome, kad turime imtis veiksmų, kad apsaugotume savo piliečius“, – paaiškino I.Rugieninė.
Premjerė dar pridėjo, kad dėl palankios vėjo krypties turime ir daugiau pačių balionų.
Žala – didžiulė
Lietuvos oro uostų (LTOU) Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas pirmadienį pranešė, kad dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos pastarąją savaitę keturis kartus uždarius Lietuvos oro erdvę, sutrikdyta daugiau nei 170 skrydžių – tai paveikė virš 27 tūkst. žmonių keliones.
Reaguojant taip pat uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Po sekmadienio vakarą fiksuotų balionų antplūdžio, jie uždaryti neribotam laikui.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
