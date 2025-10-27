Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos diena

J. Sabatauską paskyrus KT teisėju, D. Kūris nesismulkino: „Darosi juokinga“

2025 m. spalio 27 d. 09:35
Interviu
Seimas slaptu balsavimu paskyrė socialdemokratą Julių Sabatauską Konstitucinio Teismo teisėju. Tuo metu prezidento siūlomas teisės profesionalas Haroldas Šinkūnas nesulaukė parlamentarų palaikymo.
Egidijus Kūris Julius Sabatauskas Konstitucinis Teismas
