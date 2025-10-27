K. Budrys: atsakas į kontrabandinius oro balionus galėtų būti sankcijų suvienodinimas Baltarusijai ir Rusijai

„Kaip atsaką į tai mes matome kelias priemones. Viena iš jų yra Baltarusijai taikomų sankcijų režimo išplėtimas į hibridinius pagrindus, tai dar nebuvo padaryta. Taip pat suvienodinimas tam tikrų sankcijų, kurios yra taikomos Rusijai ir Baltarusijai“, – pirmadienį LRT televizijai teigė K. Budrys.
„Vienas labai svarbus sektorius yra aviacijos sektorius, kuriame Baltarusijai taikomos sankcijos yra vis dar silpnesnės. Taip pat matome poreikį kalbėti apie papildomus muitus Baltarusijos produkcijos eksportui į Europos Sąjungą (ES), t. y. mums importuojant taikyti ir kvotas, ir papildomus muitų tarifus toms prekėms, kurios nėra sankcionuotos“, – pridūrė ministras.
Jis taip pat pažymėjo, kad apie Baltarusijos provokacijas, pasitelkiant meteorologinius oro balionus, buvo informuotos ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV).
„Tą ir dar kartą darysime ir kviesime Jungtines Valstijas taip pat taikyti kietas priemones“, – sakė K. Budrys.
Ministras neatmetė, kad būtų galima derinti bendrus veiksmus su Latvija ir Lenkija.
„Klausimas būtų dėl pačių formų, kiek laiko jis tęstųsi, bet aiškios regioninės pozicijos tikrai reikia, kaip mes vertiname tokią veiklą“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Bet tai nėra tik vienintelė vieta, kurioje mes, kaip regioninės valstybės, galime ir turime bendradarbiauti. Tai yra ir tos pačios muitinės procedūros, kurias mes taikome ant sienos, ką mes praleidžiame, ko nepraleidžiame, kokius standartus taikome“, – pridūrė K. Budrys.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
