Kauno apylinkės teismas Konstitucijos dieną pasitiko tapęs „Konstitucijos mokykla“

Kauno apylinkės teismo teisėjai vedė pamokas, viktorinas, diskusijas ir supažindino mokinius su teisingumo sistema bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikšme kasdieniame gyvenime.
Net dvi aštuntokų klasės iš Kėdainių Senamiesčio progimnazijos šiandien lankėsi Kauno apylinkės teisme. Aštuntokams pamoką apie Konstitucijos svarbą vedė Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Mindaugas Nekrašas. Mokiniai dalyvavo interaktyvioje veikloje, kurios metu teisėjas jiems parengė dešimt testo klausimų ir praktinių užduočių, padedančių geriau suprasti Konstitucijos principus bei jų taikymą kasdienybėje.
Diskutuodami su teisėju, moksleiviai analizavo įvairias gyvenimiškas situacijas ir svarstė, kaip jos galėtų būti sprendžiamos teisme. Aktyviausiai dalyvavę ir teisingai atsakę mokiniai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis. Teisėjas pabrėžė, kad pilietiškumas, atsakomybė ir pagarba įstatymui yra kiekvieno sąmoningo piliečio pagrindinės vertybės.
Prie moksleivių stabtelėjęs teisėjas Alvydas Rimkevičius pasidalijo įžvalgomis apie teisėjo darbą ir pralinksmino jaunimą anekdotu iš profesinės patirties.
Tuo pat metu ketvirtokams iš Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos įdomų pasakojimą „Kas yra blogai“ bei „Temidės žaidimą“ vedė teisėjas Vaidotas Granickas. Moksleiviai aktyviai dalyvavo pamokoje, gausiai klausinėjo ir domėjosi įvairiomis nusikaltimų formomis.
Teisėjas kūrybiškai ir suprantamai perteikė vaikams, ko daryti negalima, skatindamas juos atpažinti netinkamą elgesį ir suprasti jo pasekmes. Kiekvienas moksleivis turėjo galimybę įsiamžinti su teisėjo mantija, o pamokėlės apie pilietiškumą pabaigoje vaikai parašė po palinkėjimą Lietuvai.
Savo žinias Konstitucijos tema išbandė ir Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos dvyliktokai. Kauno apylinkės teismo teisėja Rimantė Greblikaitė teismo posėdžių salėje moksleiviams surengė viktoriną pilietiškumo tema.
Visi moksleiviai lankėsi teismo archyve, konvojaus patalpose ir vaiko apklausos kambaryje, kur turėjo progą susipažinti su teismo kasdienybe iš arti. Kiekvienas moksleivis atsiminimui gavo po Lietuvos Respublikos Konstituciją ir teismo suvenyrų.
Ši diena buvo kupina smalsumo, žinių, juoko ir įkvėpimo. Jaunoji karta ne tik artimiau pažino teisingumo sistemą, bet ir suvokė, kaip svarbu gyventi pagal Konstitucijos dvasia grįstus principus.
KaunasKonstitucijaminėjimas
Rodyti daugiau žymių