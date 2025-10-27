R. Budbergytė: valstiečiai kėlė klausimus, ar reikalinga uždaryti sieną su Baltarusija

„Žinoma, iš „valstiečių“ pusės yra ir buvo iškelti klausimai, ar tikrai yra reikalinga uždaryti sienas, nes tai yra ir mūsų eksporto klausimai“, – po pirmadienį vykusio koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė R. Budbergytė.
Vis dėlto, parlamentarė pažymi, jog tai – ne koalicijos partnerių, o Nacionalinio saugumo komisijos (NSK), kuriai vadovauja premjerė Inga Ruginienė, sprendimas.
„Premjerė mus tik informavo. Čia nebuvo priiminėjami sprendimai. Sprendimus priima komisija, kuriai vadovauja premjerė, o premjerė informavo“, – akcentavo socialdemokratė.
Po praėjusią savaitę fiksuoto meteorologinių oro balionų antplūdžio, trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi NSK.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.