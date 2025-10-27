S. Skvernelis – apie perspektyvas uždaryti Kaliningrado tranzitą: atrodome bejėgiška valstybė

„Kalbant dėl sienų (…) uždarymo – taip, tai yra labai svarbu, bet tikrai šiuo atveju nematau perspektyvų uždaryti Kaliningrado tranzitą, nes tai yra Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos sutartis, ir bent jau šiuo atveju mes neturime duomenų, kad Rusija veikia. Tačiau, kad Baltarusijai skaudėtų, tai būtina padaryti“, – pirmadienį LRT radijui teigė S. Skvernelis.
„Kokie reguliarūs reisai tarp Lietuvos ir Baltarusijos gali vykti ten kokiais septyniais autobusais (…). Kroviniai, kurie važiuoja iš Baltarusijos per Lietuvą, turi sustoti ir nebevažiuoti arba jų patikra net ir geležinkeliuose turi būti atliekama dešimt parų – turi būti padaryti tokie veiksmai, kad mes, kaip valstybė, atrodytume solidžiai. Dabar mes atrodome bejėgiška valstybė“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad sekmadienio vakarą dėl meteorologinių oro balionų sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, jo veikla atnaujinta pirmadienio paryčiais.
Reaguojant taip pat uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Kol kas jie uždaryti neribotam laikui – bent iki pirmadienio ryto, kai Vyriausybėje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija ir priims atitinkamus sprendimus šiuo klausimu.
Pastaruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Dėl pasikartojančių incidentų pirmadienį premjerė Inga Ruginienė šaukia Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Pasak politikės, susitikimo metu žadama ieškoti ilgalaikių priemonių krizei spręsti. Ji neatmetė, kad pirmadienį bus nutarta uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
