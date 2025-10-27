Teisingumo ministerija įvertino Nacionalinio susivienijimo suvažiavimo rezultatus: partijai formaliai vadovaus V. Sinica

„Teisingumo ministerija, įvertinusi politinės partijos „Nacionalinis susivienijimas“ pateiktus dokumentus, valstybės įmonei „Registrų centrui“ pateikė išvadą registruoti dokumentų ir duomenų pakeitimus Juridinių asmenų registre, nes pateikti dokumentai (...) atitinka teisės aktų reikalavimus“, – teigia Teisingumo ministerija.
„2025 m. rugsėjo 6 d. vykusiame partijos suvažiavime išrinktas politinės partijos pirmininkas, išrinkta naujos sudėties taryba ir valdyba, patvirtinti įstatų pakeitimai“, – priduriama atsakyme.
Kaip jau buvo skelbta, rugpjūtį Nacionalinio susivienijimo valdyba nutarė pašalinti V. Sinicą iš partijos gretų. Teigta, kad parlamentaras sistemingai ir šiurkščiai pažeidinėjo partijos įstatus ir Etikos kodeksą.
Pats V. Sinica tvirtino, jog šis sprendimas yra negaliojantis, nes partijos valdyba pagal įstatus neturi jokios teisės šalinti narių be Etikos komisijos išvadų. Todėl parlamentaras savo ruožtu rugsėjo pradžioje sušaukė neeilinį Nacionalinio susivienijimo suvažiavimą, kurio metu ir buvo išrinktas partijos pirmininku. Tačiau šį sprendimą dar turėjo patvirtinti Teisingumo ministerija – iki tol Nacionalinio susivienijimo formaliu vadovu buvo Vytautas Radžvilas.
Ministerija savo atsakymuose pažymėjo, kad nevertina atskirų politinės organizacijos organų ar jų narių veiksmų, nesprendžia joje kilusių ginčų.
„Numatyta, kad Teisingumo ministerija vertina politinių organizacijų Juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų ar jų pakeitimų atitiktį įstatymų nustatytiems reikalavimams bei teikia išvadą ar galima registruoti politinės organizacijos dokumentų ir duomenų pakeitimus“, – tvirtina ministerija.
Tiesa, po V. Sinicos inicijuoto partijos suvažiavimo tuometis politinės jėgos lyderis V. Radžvilas tvirtino, kad šis neeilinis suvažiavimas yra neteisėtas. Be to, tuometinė Nacionalinio susivienijimo vadovybė tikino, esą taip siekta sustabdyti partijos Kontrolės komisijos tyrimą dėl galimai neskaidriai panaudotų lėšų 2024 m. Seimo rinkimų kampanijos metu.
Nacionaliniam susivienijimui nuo jo įkūrimo vadovavęs V. Radžvilas žadėjo teisinį ginčą. Jis taip pat yra teigęs, kad Teisingumo ministerijai yra perduoti duomenys ir medžiaga apie tai, kad V. Sinica iš partijos pašalintas už mėginimus sušaukti suvažiavimą.
ELTA primena, kad V. Sinica buvo Nacionalinio susivienijimo pirmininko pavaduotojas. Jis yra vienintelis šios partijos narys Seime. 2024 m. spalį V. Sinica iškovojo postą parlamente vienmandatėje apygardoje.