Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Prenumeruoti
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. spalio 28 d. 10:11
A. Kumpis turi spėjimą, kodėl I. Ruginienė išsisuko nuo klausimo apie balionų numušimą
2025 m. spalio 28 d. 10:11
Lrytas Premium nariams
Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį įvardijo, kokių priemonių Lietuva ketina imtis dėl į šalį įskrendančių kontrabandinių meteorologinių balionių, vis paralyžuojančių Vilniaus oro uosto veiklą.
Daugiau nuotraukų (19)
Kontrabanda
Meteorologiniai balionai
Baltarusija
Rodyti daugiau žymių