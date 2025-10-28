G. Nausėda prakalbo apie A. Lukašenkos režimo veiksmus: „Turime labai daug įrodymų“

„Vadinu tai hibridine ataka, pasinaudojant oro balionais. Oro balionai nėra apie kontrabandą, kontrabanda yra tik potekstė arba priemonė hibridinei atakai prieš Lietuvą“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė G. Nausėda.
„Turime labai daug įrodymų tiek tiesioginių, tiek netiesioginių, kad tai yra sąmoningas veiksmas, siekiant destabilizuoti Lietuvos situaciją“, – akcentavo jis.
Šalies vadovo teigimu, iš kontrabandos platinimo uždirba ir Aliaksandro Lukašenkos režimas.
„Turime suprasti, kad Baltarusijoje niekas atsitiktinai nevyksta. Toleruojant valdžiai, Baltarusijoje oro balionai negali kilti į orą ir juolab tokiu masiniu mastu. Baltarusijoje net ir virtuvėje blogai kalbėdamas apie valdžią gali būti išgirstas, tai ką jau kalbėti apie tokio pobūdžio veiklą“, – tikino G. Nausėda.
„Visiškai akivaizdu, kad specialiosios institucijos, KGB dalyvauja realizuojant cigaretes gaminančių kompanijų produkciją, dalis yra oficiali produkcija, dalis skirta nelegaliai rinkai ir iš kiekvieno kontrabandinių cigarečių pakelio yra uždirbami dideli pinigai“, – pabrėžė jis.
Pasak prezidento, turimais duomenimis, Lietuvoje ketvirtadalis parduodamų cigarečių yra kontrabandinės, o iš vieno pakelio uždirbama apie 3–4 eurus.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Gitanas NausėdaLietuvos prezidentasLietuvos ir Baltarusijos pasienis
Rodyti daugiau žymių