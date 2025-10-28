G. Nausėda su NATO vadovu aptarė situaciją dėl iš Baltarusijos leidžiamų balionų su cigaretėmis

Kaip pranešė Prezidentūra, pokalbio metu aptarta situacija, susidariusi dėl kontrabandinių oro balionų, leidžiamų iš Baltarusijos.
Lietuvos prezidentas pabrėžė, kad tai – beprecedentė hibridinė ataka prieš Lietuvą, sukėlusi tiesioginę grėsmę civilinės aviacijos saugumui, Vilniaus oro uosto veiklai ir paveikusi 20 tūkst. keleivių.
G. Nausėda padėkojo NATO vadovui už solidarumą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos pareigūnai ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
