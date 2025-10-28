Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda su NATO vadovu aptarė situaciją dėl iš Baltarusijos leidžiamų balionų su cigaretėmis

2025 m. spalio 28 d. 21:31
Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį telefonu kalbėjosi su NATO Generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Prezidentūra, pokalbio metu aptarta situacija, susidariusi dėl kontrabandinių oro balionų, leidžiamų iš Baltarusijos.
Lietuvos prezidentas pabrėžė, kad tai – beprecedentė hibridinė ataka prieš Lietuvą, sukėlusi tiesioginę grėsmę civilinės aviacijos saugumui, Vilniaus oro uosto veiklai ir paveikusi 20 tūkst. keleivių.
G. Nausėda padėkojo NATO vadovui už solidarumą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos pareigūnai ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Gitanas NausėdaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Baltarusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.