I. Ruginienė – apie J. Taminsko galimybę tapti krašto apsaugos ministru: turime patys partijoje apsispręsti

„Aš neįvardijau jokio kandidato. Kai įvardinsiu, galėsiu pasakyti, kodėl (pateikiau tokią kandidatūrą – ELTA)“, – antradienį žurnalistams Vyriausybėje sakė I. Ruginienė, klausiama apie galimą J. Taminsko kandidatūrą.
„Tikrai yra keli kandidatai, bet turime patys partijoje apsispręsti dėl vieno galimo (kandidato – ELTA) ir tada jį paviešinsime“, – pažymėjo ji.
Pasak I. Ruginienės, partinė priklausomybė renkantis kandidatą į krašto apsaugos ministrus nebus esminė sąlyga.
„Žmogus turi gebėti dirbti toje srityje, turi turėti įvairių kompetencijų – nuo vadybos iki tam tikrų kitų žinių. Ir tikrai partiškumas nėra būtiniausia sąlyga“, – patikino Vyriausybės vadovė.
Iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį J. Taminską. Apie tai Eltai patvirtino su situacija susipažinę šaltiniai. Pirmieji apie galimą pretendentą į Krašto apsaugos ministrus (KAM) pranešė naujienų portalas „Lrytas“.
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos.
Savo ruožtu pats J. Taminskas antradienį žurnalistams neatsakė, ar sulaukė premjerės kvietimo tapti naujuoju KAM vadovu.
Kaip skelbta anksčiau, premjerė I. Ruginienė žadėjo šios savaitės pradžioje pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus. Laikinai KAM vadovo pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Galimus pretendentus vadovauti KAM socialdemokratai aptars antradienį vyksiančioje valdyboje ir prezidiume.
Inga RuginienėJuras TaminskasKrašto apsaugos ministerija (KAM)
