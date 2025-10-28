I. Ruginienės patarėjas: antradienio naktį sienos pažeidimų nefiksuota, oro uostai veikė įprasta tvarka

„Šiąnakt sienos pažeidimų nefiksuota, Lietuvos oro uostai veikė įprasta tvarka. Lietuvos viešojo saugumo ir specialiosios tarnybos veikė padidinto budrumo režimu – buvo pasirengta reaguoti į galimus sienos pažeidimus, kontrabandos oru atvejus, netipinį judėjimą pasienio zonoje“, – informavo ministrės pirmininkės patarėjas.
Anot I. A. Dobrovolsko, Lietuvos kariuomenė taip pat yra pasirengusi reaguoti į galimus meteorologinių balionų skrydžius, įskaitant kinetinių priemonių panaudojimą – prireikus numušti oro erdvę pažeidusius objektus.
Premjerės patarėjas priminė, kad pirmadienį I. Ruginienė apie situaciją dėl šalies sienos pažeidimų kalbėjosi su Estijos ir Latvijos ministrais pirmininkais.
„Taip pat ES ir NATO bus pristatytas Lietuvos poreikis pasitelkti hibridinių veiksmų komandą“, – nurodė I. A. Dobrovolskas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Inga RuginienėLietuvos oro erdvėpremjerė
Rodyti daugiau žymių