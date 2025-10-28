Po Lrytas šaltinių informacijos apie LSDP planą dėl krašto apsaugos ministro – J. Taminsko žinia

„Kaip žinote, aš einu susisiekimo ministro pareigas ir visas mano fokusas yra ir toliau sukoncentruotas į šią sritį. O ministrus teikia premjeras, skiria prezidentas. Tai šiuo klausimu tikrai susilaikysiu šiai minutei nuo komentarų“, – antradienį žurnalistams komentavo J. Taminskas.
„Šiandien po pietų bus partijos organų susirinkimas, tada bus aiškesnė informacija apie tai“, – pridūrė jis, paklaustas, ar nesulaukė I. Ruginienės kvietimo.
Socialdemokratas nepanoro komentuoti, ar sutiktų tapti krašto apsaugos ministru, jeigu sulauktų tokio pasiūlymo.
„Iš anksto nenoriu spekuliuoti“, – sakė jis.
Tuo metu klausiamas, kuri sritis jam būtų artimesnė – susisiekimo ar nacionalinio saugumo – J. Taminskas tepasakė, kad svarbiausia yra darbas Lietuvai.
„Man artimiausia darbo Lietuvai sritis“, – teigė politikas.
Tuo metu teiraujantis, ar mano, jog turi reikiamos patirties vadovauti KAM, J. Taminskas nurodė, kad apie „šį klausimą galėsime kalbėti vėliau“.
„Bet Susisiekimo ministerijos kuruojamos sritys yra tikrai plačios ir reikalaujančios ir žinių, ir atsakomybės, ir skaidrumo. Tai irgi nėra svetimos infrastruktūrinės ministerijos, įskaitant visą atsakomybių spektrą“, – aiškino ministras.
Iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską. Apie tai Eltai patvirtino su situacija susipažinę šaltiniai. Pirmieji apie galimą pretendentą į Krašto apsaugos ministrus (KAM) pranešė naujienų portalas „Lrytas“.
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos.
J. Taminskas susisiekimo ministro pareigas eina nuo rugsėjo. Prieš tai jis buvo buvusio ministerijos vadovo Eugenijaus Sabučio viceministru.
Kaip skelbta anksčiau, premjerė I. Ruginienė žadėjo šios savaitės pradžioje pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus. Laikinai KAM vadovo pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Galimus pretendentus vadovauti KAM socialdemokratai aptars antradienį vyksiančioje valdyboje ir prezidiume.
Juras TaminskasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Susisiekimo ministerija
