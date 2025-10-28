Pradėjo veikti URM karštoji linija: teiks informaciją dėl grįžimo iš Baltarusijos galimybių

Kaip pranešė ministerija, visą parą linijoje dirbantys operatoriai teiks informaciją apie grįžimo į Lietuvą galimybes Baltarusijoje esantiems asmenims. Specialistai taip pat konsultuos keleivius, kurių skrydžiai buvo nukreipti dėl meteorologinių balionų.
Pasak institucijos, informacija karštojoje linijoje bus nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją.
Į karštąją liniją dėl informacijos galima kreiptis tel. Nr.: +370 630 10 845.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
