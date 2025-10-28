R. Tamašunienė įvardijo, kada Lietuvoje galėtų atsirasti galimybė registruoti partnerystes

„Manau, kad tai galėtų įvykti iki 2026 metų pabaigos arba iki trečio ketvirčio pabaigos. Bet aš dabar bijau spekuliuoti terminais, nes tai nauja užduotis. Man ji buvo pristatyta kaip viena iš pirmųjų“, – interviu portalui apie partnerysčių registro sukūrimą kalbėjo R.Tamašunienė.
Ji priminė, kad anksčiau Teisingumo ministerija visose partnerystės įteisinimo bylose prašė sprendimų įsigaliojimą atidėti ne trumpesniam nei metų laikotarpiui, kadangi šiuo metu nėra parengta galimybė registruoti partnerystes.
Pasak R.Tamašunienės, šiuo metu ministerija ieško būdų, kaip išspręsti šią problemą, tai yra sukurti mechanizmą, kaip registruoti asmenų partnerystes.
„Tai reikalauja ir lėšų, ir laiko, nes reikia, ir reikia įvykdyti viešąjį pirkimą, papildyti funkcionalumą, bet bandysime tai padaryti kuo greičiau ir jau dėliojamės tokį planą kitais metais tą įvykdyti“, – komentavo ministrė.
Registruoti lyčiai neutralią partnerystę nuo šiemet leidžia bendrosios kompetencijos teismai. Tokią galimybę sudarė balandį priimtas Konstitucinio Teismo (KT) nutarimas dėl partnerysčių.
Pasak R.Tamašunienės, šiuo metu yra apie 20 teismų sprendimų leisti registruoti partnerystes.
ELTA primena, kad KT nusprendė, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu Civiliniame kodekse įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.