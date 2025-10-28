Savaitgalio įvykiai – pramiegoti? Delsimas, sušlubavusi I. Ruginienės gramatika ir pradingęs G. Nausėda

Savaitgalis visiems buvo sudėtingas, meteorologiniams balionams su kontrabanda iš Baltarusijos vėl skrendant link Vilniaus oro uosto pripažino premjerė Inga Ruginienė. Visgi viešojoje erdvėje dėmesio netrūksta ne tik šiems sumaištį sukėlusiems incidentams, bet ir aukščiausių šalies lyderių komunikacijai – kritikos strėles internautai ir patys politikai svaido tiek premjerei, savo vieną iš žinučių netgi parašiusiai su gramatinėmis klaidomis, tiek ir savaitgalį „kažkur dingusiam“ prezidentui Gitanui Nausėdai.