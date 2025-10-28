URM įspėja Lietuvos piliečius dėl gresiančio pavojaus: prašo įvertinti būtinybę keliauti į Jamaiką, Kubą ir Bahamas

Prognozuojama, kad uraganas pasieks ir Kubą (rytinę dalį) bei Bahamas (pietrytinę ir centrinę dalis).
Šiuo metu Jamaikoje ir minėtuose Kubos bei Bahamų regionuose esantiems Lietuvos piliečiams rekomenduojama stebėti vietos ir tarptautines oro sąlygų naujienas, įskaitant Jamaikos meteorologijos tarnybos ir JAV nacionalinio uraganų centro informaciją bei laikytis vietos valdžios institucijų nurodymų, ypač jei bus duotas evakuacijos įsakymas. Jamaikos vyriausybė paskelbė sąrašą prieinamų uraganų prieglobsčių.
Jei šiuo metu esate Jamaikoje, Kuboje ar Bahamose, prašome nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus galėtume su jumis susisiekti dėl konsulinės pagalbos.
Jamaikoje, Kuboje ir Bahamose Lietuvos diplomatinių atstovybių nėra, prireikus konsulinės pagalbos, prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą JAV el. paštu amb.us@urm.lt, consul.us@mfa.lt arba telefonu +1 202 234 5860, +1 202 436 2471.
Kiekvienas Europos Sąjungos pilietis Europos Sąjungai nepriklausančioje šalyje, kurioje jo šalis neturi atstovybės, dėl konsulinės pagalbos turi teisę kreiptis į bet kurios kitos Europos Sąjungos šalies diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.
Taip pat primename, kad Lietuvos piliečiai dėl konsulinės informacijos gali kreiptis visą parą veikiančiu Užsienio reikalų ministerijos telefonu +37052362444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt.
Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja parsisiųsti programėlę „Keliauk saugiai“ ir gauti aktualią konsulinę informaciją, ministerijos pranešimus, esant krizinei situacijai užsienio šalyje: iOS, Android, bendra nuoroda.
