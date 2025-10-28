Valdančiosios koalicijos partneriai neprieštarautų J. Taminsko kandidatūrai į krašto apsaugos ministrus

Pasak Seimo vicepirmininkės Aušrinės Norkienės, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija gerbtų tokį socialdemokratų pasirinkimą.
„Gerbiame koalicijos partnerių pasirinkimus. Jeigu socialdemokratai nusprendžia skirti į ministrus jūsų minimą Taminską, tai yra jų sprendimas“, – Eltai komentavo A.Norkienė.
„Tai yra premjerės pasirinkimas socialdemokratų pritarimu. Taip veikia šie mechanizmai. Manau, kad ministrė pirmininkė geriausiai mato situaciją ir renkasi tam tinkamiausią žmogų. Tai, šiuo atveju, pasitikėčiau ministre pirmininke“, – akcentavo ji.
Pasak „valstietės“, frakcijos pozicija bet kurio kandidato atžvilgiu yra ta pati – svarbu, jog būsimas ministras būtų atsakingas ir turintis reikiamų kompetencijų.
„Valstiečių“ perspektyva į bet kurį kandidatą yra tokia, kad tai būtų atsakingas, kompetentingas ministras, kad koalicija ir Vyriausybė būtų stabili, galėtų dirbti, nes kol kas mes matome, kad nėra tai vieno ministro, tai kito. Norėtųsi to stabilumo pagaliau“, – pabrėžė parlamentarė.
Savo ruožtu „Nemuno aušros“ pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius teigė, jog su J.Taminsku asmeniškai bendravo tik du kartus, todėl kol kas sunku vertinti jo kompetencijas užimti krašto apsaugos ministro postą.
„Jeigu socialdemokratai, kaip didžiausias partneris, mato tokį variantą, tai čia būtų jų sprendimas, jų atsakomybė. Jeigu yra pagarba iš dviejų pusių, mes tą pagarbą parodysime. Svarbu, kad partneriai gerbtų mus, o mes gerbsime partnerius“, – Eltai teigė R.Puchovičius.
„Nemuno aušros“ lūkesčiai niekada nesikeitė, būtų ministrė ponia Dovilė ar kitas ministras. Mums yra svarbiausia, kad dabartinė politinė situacija būtų sutvarkyta, o Krašto apsaugos ministerijai duodami pinigai būtų naudojami pagal paskirtį“, – pridūrė jis.
Iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį J.Taminską. Apie tai Eltai patvirtino su situacija susipažinę šaltiniai. Pirmieji apie galimą pretendentą į Krašto apsaugos ministrus (KAM) pranešė naujienų portalas „Lrytas“.
Premjerės I.Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos.
Savo ruožtu pats J.Taminskas antradienį žurnalistams neatsakė, ar sulaukė premjerės kvietimo tapti naujuoju KAM vadovu.
Pati I.Ruginienė antradienį tvirtino nekomentuosianti žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos. Pasak jos, socialdemokratai naują ministrą renkasi iš kelių pretendentų ir kandidatą visuomenei pristatys tik tada, kai dėl to susitars partijos gretose.
Laikinai KAM vadovo pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Juras TaminskasInga RuginienėAušrinė Norkienė
