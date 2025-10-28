VSAT: Baltarusijos pasienyje apgręžti 26 neteisėti migrantai

Panašaus skaičiaus užsieniečių į savo šalį sekmadienį neįleido ir Lenkijos pareigūnai – tądien jie apgręžė 28 užsieniečius.
Latvijos pasienio tarnyba pirmadienį fiksavo 34 tokius asmenis.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1 002 asmenims, šiemet – 1 456.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista beveik 24,4 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.