Į Seimo kontrolierės pareigas kandidatuojanti R. Čepkauskienė sulaukė palankaus komiteto vertinimo

2025 m. spalio 29 d. 15:01
Parlamento Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) pritarė teisininkės, mediatorės Rasminos Čepkauskienės kandidatūrai į Seimo kontrolierės pareigas.
Trečiadienį šią parlamento pirmininko Juozo Oleko pateiktą kandidatūrą vienbalsiai palaikė visi šio komiteto nariai.
Jei R. Čepkauskienė sulauktų parlamentarų pritarimo ir plenarinėje salėje, Seimo kontrolierių įstaigoje atsirastų trečiasis, su smulkiu ir vidutiniu verslu susijusius pažeidimus tirsiantis kontrolierius.
R. Čepkauskienė turi teisinio darbo patirtį, taip pat patirtį žmogaus teisių srityje, ji yra Mediatorių rūmų narė.
ŽTK posėdyje kalbėdama apie būsimas pareigas R. Čepkauskienė sakė, kad daugiausiai ginčų gali būti dėl verslui užkraunamų biurokratinių procesų.
„Tai perteklinė dokumentacija, nepagrįsti prašymai, pasikartojantis duomenų pateikimas, taip pat lėti procesai. Verslas turi būti apsaugotas nuo tokių procedūrinių dalykų, kurie kenkia verslo plėtrai“, – sakė R. Čepkauskienė.
Plenarinėje parlamento salėje naujos Seimo kontrolierės kandidatūrą planuojama svarstyti lapkričio 13 d.
ELTA primena, kad šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo įstatymo pataisos, kuriomis nutarta įsteigti trečiojo Seimo kontrolieriaus pareigybę ir pavesti jam tirti galimus nusižengimus, teikiant viešąsias paslaugas smulkiajam ir vidutiniam verslui.
Įstatymo pataisos įpareigoja Seimo pirmininką trečiojo kontrolieriaus kandidatūrą pateikti parlamentui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų įsigaliojimo.
Tikimasi, kad naujas Seimo kontrolierius padės verslui spręsti biurokratizmo problemą.
Šiuo metu Seimo kontrolierių įstaigai vadovauja Erika Leonaitė. Ji tiria valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų pažeidimus. Seimo kontrolierė Jolita Miliuvienė tiria skundus dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo.
