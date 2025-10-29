K. Budrys: neturime oficialių žinių iš JAV apie mažinamą karių skaičių Lietuvoje

„Lietuva oficialių žinių iš Jungtinių Amerikos Valstijų neturi. Tačiau galiu patikinti, kad ir toliau intensyviai dirbame su savo sąjungininkais JAV, kad tos pajėgos čia būtų. Akcentuojame dar ir dar kartą, kokią priimančios šalies paramą Lietuva suteikia čia esančioms pajėgoms, kokios yra sąlygos, kokie yra planai jas dar išplėsti. Esame įsitikinę, kad tai yra geriausios sąlygos pasaulyje, kurias JAV gauna savo pajėgoms, ir turime visus argumentus“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams komentavo K. Budrys.
Apie Vašingtono planus mažinti karių skaičių Europos rytiniame flange, remdamas Rumunijos gynybos ministerijos pranešimu, trečiadienį pranešė Lenkijos naujienų portalas „TVP World“.
Savo ruožtu NATO patikino, kad Aljanso narės apie JAV planus mažinti savo karių skaičių buvo informuotos iš anksto. Vis dėl to, Lietuvos diplomatijos vadovo teigimu, Lietuva apie tai nebuvo informuota.
„Kad būtų kokie nors pokyčiai – aš apie tai jokios informacijos neturiu“, – pabrėžė K. Budrys.
Užsienio reikalų ministras taip pat patikino neturintis oficialių indikacijų, kad būtų planuojama keisti karinių pajėgų rotaciją Lietuvoje.
„Tie žmonės, kurie realiai dirba, kurie realiai dėliojasi planus – mes iš jų laukiame žinios, kai jie jau savo sistemoje paleis tuos skaičius, kai duos peržiūrai, kai eis per štabus tie skaičiai. Kol kas tokių skaičių nėra“, – dėstė K. Budrys.
Kaip skelbta, Vašingtono sprendimą mažinti dislokuotų karių skaičių rytiniame Aljanso flange NATO apibūdino kaip „korekciją“ bei nurodė, jog tai nėra „neįprasta“.
ELTA primena, kad sausį JAV lyderiui Donaldui Trumpui grįžus į Baltuosius rūmus, prasidėjo diskusijos apie galimą JAV karių išvedimą iš Europos.
Į prezidento postą po pertraukos sugrįžęs D. Trumpas ne kartą užsiminė, jog Europa turėtų skirti daugiau lėšų gynybai, antraip, pasak D. Trumpo, bus svarstoma apie amerikiečių karių, esančių senajame žemyne, perdislokavimą.
Tiesa, JAV lyderis yra patikinęs, jog laikysis įsipareigojimų Lenkijai ir Lietuvai.
Balandį JAV televizija NBC pranešė, neva Pentagonas svarsto galimybę atitraukti apie 10 tūkst. karių iš Rytų Europos. Karių atitraukimas esą paveiktų Rumuniją ir Lenkiją.
Šiuo metu Europoje dislokuota apie 70 tūkst. JAV karių, beveik pusė jų – Vokietijoje.
Lietuvoje yra dislokuota JAV rotacinių pajėgų bataliono kovinė grupė.
