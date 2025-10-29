Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Prie R. Tamašunienės politinės komandos prisijungė G. Saksonas: dirbs patarėju

2025 m. spalio 29 d. 16:10
Austėja Paulauskaitė
Šią savaitę prie teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės politinės komandos prisijungė patarėjas Grzegorzas Saksonas. Jis dirbs ministrės patarėju advokatūros, notariato veiklos ir ryšių su Seimu klausimais.
Daugiau nuotraukų (1)
Teisingumo ministerijos teigimu, G. Saksonas kaupė teisinio darbo patirtį dirbdamas advokatu, teisininku Vilniaus rajono savivaldybės administracijose.
Naujasis ministrės patarėjas taip pat yra dirbęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Šiuo metu jis yra sostinės savivaldybės tarybos narys.
Ministerija pažymi, jog G. Saksonas aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: yra Lietuvos lenkų teisininkų sąjungos pirmininkas, Lenkų neįgaliųjų asociacijos „LitPolinva“ prezidentas bei Tautinių bendrijų tarybos narys.
Šiuo metu R. Tamašunienės komandoje taip pat dirba viceministrės Barbara Aliaševičienė ir Kristina Zamarytė– Sakavičienė, kanclerė Liucina Kotlovska bei patarėjos Milena Gečis, Ramutė Ruškytė, Božena Zaborovska-Zdanovič.
Rita TamašunienėTeisingumo ministerija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.