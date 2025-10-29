Prie R. Tamašunienės politinės komandos prisijungė G. Saksonas: dirbs patarėju

Teisingumo ministerijos teigimu, G. Saksonas kaupė teisinio darbo patirtį dirbdamas advokatu, teisininku Vilniaus rajono savivaldybės administracijose.
Naujasis ministrės patarėjas taip pat yra dirbęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Šiuo metu jis yra sostinės savivaldybės tarybos narys.
Ministerija pažymi, jog G. Saksonas aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: yra Lietuvos lenkų teisininkų sąjungos pirmininkas, Lenkų neįgaliųjų asociacijos „LitPolinva“ prezidentas bei Tautinių bendrijų tarybos narys.
Šiuo metu R. Tamašunienės komandoje taip pat dirba viceministrės Barbara Aliaševičienė ir Kristina Zamarytė– Sakavičienė, kanclerė Liucina Kotlovska bei patarėjos Milena Gečis, Ramutė Ruškytė, Božena Zaborovska-Zdanovič.