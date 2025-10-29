R. Žemaitaitis dėl oro balionų antplūdžio metė kaltinimus Lietuvai

„Mes neturime užsienio politikos ir pas mus praktiškai nėra diplomatinių santykių su Baltarusija žemesnėje grandyje, su kuria būtų galima kalbėtis, šnekėtis“, – „Žinių radijui“ teigė R. Žemaitaitis.
„Lenkai, priešingai, jokių punktų neuždarinėja. (...) Jums ir atsakymas, kodėl ten neskrenda balionai, aš galiu tik įtarti ir spėti, kad lenkai žemam diplomatiniame lygyje kalbasi, diskutuoja su tais pačiais baltarusiais ir tos provokacijos nėra. (...) Čia yra labai nesėkmingos Lietuvos užsienio politikos pasekmė“, – akcentavo jis.
Politiko vertinimu, pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymas nepadės sustabdyti oro balionų antplūdžio.
„Sutiksiu su visuomene, reikia uždaryti sienas, gerai. Tačiau aš iš karto įjungiu loginį mąstymą. Ar nuo to mums pavyks sustabdyti oro balionus? Ne, kaip skrido, taip skrido. Turime skirti finansavimą viešajam saugumui“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Kaip skelbta anksčiau, reaguojant į pastaruosius incidentus, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad Lietuva turi imtis priemonių, siekiant sukelti spaudimą Baltarusijai.
Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikino, kad dėl reakcijų į situaciją Lietuva konsultuojasi su užsienio partneriais.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Ką iš tiesų daro Lenkija
Portalas Lrytas pabrėžia, kad kalbėdamas apie Lenkiją ir sienas R.Žemaitaitis nepaminėjo svarbiausių detalių.
Lenkija rugsėjo 12 dieną dėl Rusijos ir Baltarusijos bendrų karinių pratybų „Zapad“ bei šalies oro erdvę iš Baltarusijos pažeidusių 21 drono uždarė visus pasienio su Baltarusija kelius.
Rugsėjo 23 dieną Lenkija nusprendė atidaryti keletą geležinkelio kelių ir vieną kelio pervažą.
Antradienį Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad Lenkija lapkritį bus pasiruošusi atverti dar du pasienio punktus su Baltarusija.
Pasak D.Tusko, tai bus Bobrovnikų ir Kuznicos pasienio punktai.
Tačiau čia D.Tuskas pabrėžė ypač svarbią detalę – pasienio punktų atidarymo klausimą sprendžia kartu su Lietuva.
„Kai tik išspręsiu šį klausimą su lietuviais, turėtume atidaryti šiuos du pasienio punktus lapkritį, tarkime, bandomuoju būdu. Jei paaiškės, kad sieną vėl reikia uždaryti, nė akimirkos nedvejosiu“, – pabrėžė D.Tuskas.
