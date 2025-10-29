R. Žemaitaitis sako, kad rasti du kandidatai į kultūros ministrus

Nors Kultūros ministeriją po eksministro Ignoto Adomavičiaus atleidimo iš „Nemuno aušros“ jau skelbėsi perėmę socialdemokratai, R.Žemaitaitis leido suprasti, kad nėra visiškai taip.
„Fonas yra toks, kad galima surasti bendromis jėgomis žmogų. Žmonės yra keli surasti – vyksta, kiek žinau, diskusijos, vyksta pokalbiai, būtent pasistengti surasti žmones arba kurie yra surasti, iš bendruomenės.
Mano galva, nepartiniai šiandien turėtų būti. (...)
Aš manau, kad ministras turi būti toks, kuris nebūtų nei vieniems, nei kitiems – o tiesiog objektyviai atidarytų Pandoros skrynią, ir pasižiūrėtų, o kas ten vis dėlto yra“, – „Žinių radijuje“ sakė R.Žemaitaitis.
Anot jo, ministro paiešką vykdo visi.
„Vykdys (paiešką, – Lrytas) visa Vyriausybė, visa koalicija. Padarysime pirmą kartą Lietuvos istorijoje, kad šita ministerija būtų atvira visiems ir visi galėtų užduoti klauismus – kas gauna bilietus, koks meras važiuoja, ar Seimo narys, ar ministras, kaip skirstomi kino pinigai, kaip skirstoma nacionalinė premija, kaip suformuojama taryba“, – vardijo politikas.
Jo žiniomis, šiuo metu galimi du kandidatai į kultūros ministro kėdę, bet jie kol kas neskelbiami.
„Du žmonės yra, šiandien ir vienas, ir kitas, mano žiniomis, dėlioja strategiją, kaip reikėtų ministerijoje šitą Pandoros skrynią atidaryti, ir, matyt jau premjerė apsispręs, kaip čia toliau važiuojame ir kaip darome. Neskubėkime“, – kalbėjo R.Žemaitaitis.
„Jis ir negali būti paskelbtas, nei kai pradės visi vėl pulti, dūšna visiems pasidarys“, – pridūrė „aušriečių“ lyderis.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“.
Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
