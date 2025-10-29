Suburta Kauno Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė

„Pirmoji Kauno kultūros asamblėja baigėsi ne tik susitarimu veikti – simboliniu „darom!“, bet ir konkrečiais planais. Visų pirma – prisijungti prie lapkričio 21 d. Vilniuje vyksiančios akcijos, vainikuosiančios protesto mėnesį. Taip pat planuose – akcijos „Aš (at)stovėsiu iki galo. O tu?“ tąsa Kaune, teminių paskaitų ciklas“, – rašoma pranešime.
Pirmojo susitikimo, kuriame dalyvavo apie 150 miesto kultūros ir jai artimų sričių bendruomenės atstovų, metu buvo pristatytos Kauno iniciatyvinės grupės veiklos gairės, tikslai ir metodai, kuriais bus siekiama ne tik politinių pokyčių, bet ir solidarumo, dialogo tarp kultūros bendruomenės ir visuomenės bei miestų ir regionų stiprinimo.
Asamblėjos metu taip pat buvo patvirtinta ir Kauno iniciatyvinė grupė, kurią sudaro komunikacijos specialistės Agnė Pinigienė ir Eglė Bagočiūnaitė, muzikantas Arnas Mikalkėnas, scenos menų prodiuseris Balys Švedas, Lietuvos švietimo muziejaus vadovė Jolita Rudgalvienė, „Basketnews“ vadovas Jonas Miklovas, Kauno miesto kamerinio teatro vadovė Jurga Knyvienė, menotyrininkas ir kultūros projektų vadovas Justinas Kalinauskas, klubo „Auditorija“ bendraįkūrėjas ir vienas festivalio „Audra“ rengėjų Mantas Pakeltis, Kauno IX forto muziejaus ir Lietuvos muziejų asociacijos vadovas Marius Pečiulis, šokėjas ir choreografas Marius Pinigis ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Virginija Vitkienė.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
