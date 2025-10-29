Konferencija
Lapkričio 26 d.
T. Godliauskas sako nesulaukęs pasiūlymo vadovauti KAM: nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių

2025 m. spalio 29 d. 10:32
Liudmila Petrakova
Vienu iš galimų pretendentų vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM) įvardijamas viceministras Tomas Godliauskas sako iš premjerės Ingos Ruginienės nesulaukęs pasiūlymo eiti šias pareigas.
„Ne, nebuvo tokio pasiūlymo. Šiuo metu vykdau viceministro pareigas (laikinojo – ELTA) ministro Kondratovičiaus komandoje ir toliau tęsiu darbus“, – Eltai trečiadienį komentavo T. Godliauskas.
Šiuo metu T. Godliauskas dirba krašto apsaugos viceministru. Anksčiau iš ministrės pareigų atleista Dovilė Šakalienė teigė, kad jos darbą KAM galėtų perimti vienas iš dabartinių viceministrų.
Paklaustas, ar priimtų pasiūlymą vadovauti šiai ministerijai, T. Godliauskas, pabrėžė nenorintis užbėgti įvykiams už akių.
„Kol pasiūlymo nėra – nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių. Nenorėčiau dabar spekuliuoti. Palaukime. Čia, turbūt, greitu laiku vis tiek išsispręs“, – komentavo T. Godliauskas.
ELTA primena, kad premjerė I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)Tomas GodliauskasInga Ruginienė
