VRK: rinkėjų skaičius sparčiausiai auga Riešės, Mėguvos, Garliavos ir Raudondvario apygardose

Analizuojant 2025 m. ir 2024 m. rinkėjų skaičiaus skirtumus, didžiausias teigiamas pokytis fiksuotas Riešės apygardoje, kuri apima vakarinę Vilniaus rajono savivaldybės dalį. Per vienerius metus rinkėjų čia padaugėjo daugiau nei 1,6 tūkst.
Didelis rinkėjų skaičiaus augimas fiksuotas ir Mėguvos apygardoje, kuri apima Palangą, dalį Klaipėdos bei Kretingos rajonų savivaldybių. VRK duomenimis, čia rinkėjų skaičius per dvejus metus išaugo daugiau nei 1,5 tūkst.
Atlikta analizė rodo, jog Kauno rajono savivaldybės pietinėje dalyje esančioje Garliavos apygardoje rinkėjų skaičius išaugo kiek daugiau nei 1,3 tūkst., o tos pačios savivaldybės šiaurinėje dalyje esanti Raudondvario apygarda pasipildė daugiau nei 1 tūkst. rinkėjų.
„Teigiamas, nors ir mažesnis, rinkėjų pokytis matomas ir kitose didžiųjų Lietuvos miestų apygardose. Rinkėjų daugėja Vilniuje esančiose Verkių, Pilaitės-Karoliniškių, Naujosios Vilnios, Senamiesčio-Žvėryno, Naujamiesčio-Vilkpėdės, Antakalnio, Pašilaičių, Naujininkų-Rasų, Justiniškių-Viršuliškių apygardose, taip pat Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių dalį apimančioje Vilniaus pietinėje apygardoje bei Vilniaus rajone esančioje Nemenčinės apygardoje“, – rašoma VRK pranešime.
Tuo metu Kaune rinkėjų padaugėjo Aleksoto-Vilijampolės ir Panemunės apygardose.
Pasak VRK, balsavimo teisę turinčių asmenų skaičius didėja ir Klaipėdos regione esančioje Gargždų apygardoje bei uostamiesčio šiaurinėje dalyje esančioje Danės apygardoje.
Labiausiai rinkėjų skaičius sumažėjo Sėlos rytinėje apygardoje
VRK taip pat fiksuoja ir apygardas, kuriose pastebimas ženklus rinkėjų skaičiaus mažėjimas. Atlikta analizė rodo, kad labiausiai sumenko Sėlos rytinė apygarda, kuri apima Rokiškio rajoną ir Zarasų rajono savivaldybės dalį. Per vienerius metus ši apygarda neteko 791 rinkėjo.
Rinkėjų skaičius stipriai sumažėjo ir Kelmės-Šilalės bei Sėlos vakarinėje apygardose. Jos atitinkamai neteko 776 ir 741 rinkėjo.
Rinkėjų skaičius taip pat mažėjo ir Karšuvos, Nalšios šiaurinėje, Nalšios pietinėje, Nevėžio, Žiemgalos rytinėje, Žemaitijos šiaurinėje, Deltuvos šiaurinėje, Dzūkijos ir kitose, dažniausiai atokiau nuo didžiųjų miestų esančiose kaimiškose rinkimų apygardose.
„Duomenų analizė parodė, kad praėjus vieneriems metams nuo 2024 metų spalį vykusių Seimo rinkimų, atsirado net penkios vienmandatės apygardos (į šį skaičių neįtraukiant Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos – jos sudarymui Rinkimų kodekse nustatyta kita tvarka), kurios išeina iš Rinkimų kodekse nustatytos leistinos 10 proc. rinkėjų nuokrypio ribos skaičiuojant nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus (33 274)“, – skelbia VRK.
„Pagal šį Rinkimų kodekse nustatytą kriterijų žiūrima, kad vienoje rinkimų apygardoje rinkėjų skaičius turėtų būti nuo 29 947 iki 36 601 rinkėjo“, – akcentuojama pranešime.
Šį rudenį VRK fiksuoja jau dvi apygardas, kurios yra mažesnės nei leistina žemiausia riba, o trys apygardos ima viršyti didžiausią leistinos rinkėjų skaičiaus nuokrypio ribos padalą.
„Visos leistiną ribą viršijusios apygardos yra sparčiai besiplečiančiuose Kauno ir Klaipėdos regionuose. Garliavos apygardoje rinkėjų nuokrypio riba šiuo metu siekia – 113,4 proc. nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus (100 proc.), Raudondvario apygardoje – 110,8 proc., Gargždų apygardoje – 110,5 proc.“ – rašoma komisijos pranešime.
Tuo metu žemiau nustatytos 10 proc. rinkėjų nuokrypio ribos atsidūrė Nalšios šiaurinė (86,7 proc.) ir Naujamiesčio-Vilkpėdės (89,8 proc.) vienmandatės rinkimų apygardos.
„Vertinant rinkėjų skaičiaus kaitos apygardose tempus, yra tikimybė, kad visose, išskyrus Naujamiesčio-Vilkpėdės, leistiną ribą peržengusiose apygardose ir toliau turėtų didėti atotrūkis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“, – pažymi VRK.
Komisijos duomenimis, rinkėjų skaičiaus pokyčio tendencijos rodo, kad iki 2028 m. Seimo rinkimų per didelėmis taip pat gali tapti ir Riešės, Verkių, Panemunės, Aleksoto-Vilijampolės, Mėguvos, o per mažai rinkėjų turinčiomis – Karšuvos, Vilkaviškio, Žiemgalos rytinė, Dainavos, Žemaitijos šiaurinė, Raseinių-Josvainių bei Nevėžio vienmandatės rinkimų apygardos.
Jei rinkėjų skaičius artėjant 2028 m. Seimo rinkimams šiose apygardose viršytų nuokrypio ribas, VRK perbraižytų šių ir greta esančių apygardų ribas, kad būtų išlaikytos proporcijos tarp vienmandačių apygardų rinkėjų skaičiaus. Tai padaryti VRK įpareigoja Rinkimų kodeksas.
VRK rinkėjų sąrašą sudaro ir atnaujina remdamasi elektroniniais Gyventojų registro duomenimis.
Artimiausi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai, preliminariais duomenimis, turėtų įvykti 2028 m. spalio 8 d.