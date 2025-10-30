I. Ruginienė: nematau jokių kliūčių ir problemų, kodėl Lietuva neturėtų ratifikuoti Stambulo konvencijos

„Tokie vertybiniai klausimai sukelia pakankamai daug diskusijų. Jeigu manęs klausiate asmeniškai – aš tikrai nematau jokių kliūčių ir problemų, kodėl Lietuva neturėtų ratifikuoti Stambulo konvencijos. Tikrai visada palaikiau šį veiksmą, tuo labiau, kad tai susiję ir su tarptautiniais mūsų įsipareigojimais ir tuo, kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje“, – žurnalistams po susitikimo su Latvijos premjere Evika Silina komentavo I. Ruginienė.
Latvija Stambulo konvenciją oficialiai ratifikavo pernai. Tiesa, Latvijos parlamentas pirmuoju svarstymu jau pritarė opozicijos pateiktam projektui, kuriuo siūloma trauktis iš Stambulo konvencijos. Dėl to trečiadienį tūkstančiai žmonių Rygoje išėjo į gatves protestuoti.
Lietuva savo ruožtu nėra ratifikavusi Stambulo konvencijos. Konstitucinis Teismas (KT) praėjusių metų kovą paskelbė, kad sutartis neprieštarauja Konstitucijai.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė I. Ruginienė viliasi, kad ateityje klausimas dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo bus išspręstas.
„Labai tikiuosi, kad ateis ta diena kai visi galėsime vieningai sutarti, kad tam tikri vertybiniai klausimai turėti būti nuspręsti ir pamiršti“, – dėstė I. Ruginienė.
Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo priimta 2011 m. Lietuvą šį dokumentą pasirašė 2013 m. birželį, tačiau iki šiol Seimas konvencijos nėra ratifikavęs.
