I. Ruginienė: su Lenkija susitarėme, kad ji atidės sienos su Baltarusija atidarymą

„Vakar telefonu kalbėjau su Lenkijos premjeru. Tai buvo labai darnus mūsų pokalbis ir mes nusprendėme, kad Lenkija atidės sienų atidarymą, o tai reiškia, kad veiksmus koordinuojame kartu“, – ketvirtadienį Latvijoje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Ji taip pat teigė, jog sulaukė pirmų reakcijų iš Baltarusijos. Pasak politikės, tol, kol iš Baltarusijos į Lietuvą skris kontrabandą gabenantys balionai, pasienio punktai tarp valstybių liks uždaryti.
„Šiam laikui sienos lieka uždarytos ir taip, turime pirmas reakcijas iš Baltarusijos. Labai tikiuosi, kad tos reakcijos bus apie supratimą to, kad mes netoleruosime jokios hibridinės atakos ir viską darysime, kad panaikintume grėsmes ir užtikrintume savo sienų saugumai. Kol kas tokia informacija“, – kalbėjo premjerė.
Antradienį Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas pareiškė, kad lapkričio mėnesį Varšuva bus pasiruošusi atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija. Siena su Baltarusija buvo uždaryta rugsėjo mėnesį dėl tuo metu vykusių karinių pratybų „Zapad“ ir į šios šalies oro erdvę įskridusių Rusijos dronų.
Tuo metu Lietuvos Vyriausybė trečiadienį nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija. Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas. Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.
Mūsų regiono vieningumo dėka galime jaustis saugūs
Rygoje viešinti Lietuvos premjerė Inga Ruginienė dėkoja Latvijos ministrei pirmininkei Evikai Siliniai už parodytą paramą, kovojant su kontrabandinių balionų antplūdžiu, bei tikina – dėl regiono stiprumo ir vieningumo gyventojai gali jaustis saugūs.
„Aš tikrai labai dėkoju už tuos palaikymo žodžius ir greitą reakciją su klausimu, kuo gali padėti Latvija šioje sunkioje minutėje. Tai leidžia mums jaustis stipriais mūsų regione, tai reiškia, kad mes galime jaustis ne vieni, jeigu turime sudėtingą situaciją“, – po susitikimo su Latvijos Vyriausybės vadove kalbėjo I. Ruginienė.
„Viso mūsų regiono stiprumo ir vieningumo dėka (…) galime jaustis saugūs. Ir mūsų gyventojai tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje, tiek Estijoje ar Lenkijoje gali jaustis saugūs“, – akcentavo Vyriausybės vadovė.
Kaip skelbta anksčiau, premjerė I. Ruginienė ketvirtadienį darbo vizitu lankosi Rygoje, kur susitinka su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi, Saeimos pirmininke Daiga Mierinia ir ministre pirmininke Evika Silinia.
ELTA primena, kad po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 dienos uždaryti sieną su Baltarusija.
Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.
Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.
