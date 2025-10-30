Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

V. Kondratovičius: Regionų ministerijos nebus

2025 m. spalio 30 d. 09:28
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, jog Ingos Ruginienės Vyriausybėje Regionų ministerija nebus kuriama.
Daugiau nuotraukų (4)
„Pačios Regionų ministerijos (Vyriausybės – ELTA) programoje kaip tokios neliko, bet tas įdirbis, kuris buvo įdėtas, jis yra“, – ketvirtadienį vykusio susitikimo su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija metu kalbėjo V. Kondratovičius.
„Ministerijos nebus“, – dar kartą paklaustas, ar ministerija bus kuriama, teigė socialdemokratas.
Kaip skelbta anksčiau, 19-oji Vyriausybė savo programoje buvo įsipareigojusi įsteigti naują Regionų ministeriją. Vis tik I. Ruginienės vedamo Ministrų kabineto programoje tokio tikslo neliko. Ministrė pirmininkė yra sakiusi, jog naujos koncepcijos institucija neturi pakankamai visuomenės palaikymo.
Ministrė pirmininkė dar vasaros pabaigoje teigė prezidentui Gitanui Nausėdai pateikusi alternatyvių pasiūlymų dėl Regionų ministerijos. Vis dėlto, šalies vadovas prieš kelias savaites sakė, jog tikisi, kad I. Ruginienės vadovaujama Vyriausybė priims, pasak jo, teisingą sprendimą dėl Regionų ministerijos steigimo.
G. Nausėdos teigimu, būtina užtikrinti, kad regioninės plėtros programos vykdymas atsidurtų vienose rankose, užuot dėl pavienių projektų sprendžiant atskiroms ministerijoms.
ministerijaregionaiVidaus reikalų ministerija (VRM)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.