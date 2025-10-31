Iš Ukrainos į Lietuvą atgabentas asmuo, įtariamas karo nusikaltimu prieš Lietuvos pilietį

„Taip, Rusijos pilietis perduotas Lietuvai“, – patvirtino generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
Ketvirtadienį Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino Generalinės prokuratūros prašymą ir leido įtariamąjį suimti trims mėnesiams.
Lietuvoje jam pareikšti įtarimai dėl karo nusikaltimų prieš civilius ir karo belaisvius, jų kankinimą ir neteisėtą laisvės atėmimą. Pagal Lietuvos įstatymus įtariamajam gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 20 metų arba įkalinimas iki gyvos galvos.
„Norime informuoti apie išskirtinį tarptautinio bendradarbiavimo rezultatą. Spalio 29 dieną iš Ukrainos į Lietuvą buvo atgabentas ir perduotas asmuo, įtariamas karo nusikaltimais Ukrainoje, įvykdytais prieš vieną Lietuvos pilietį“, – per spaudos konferencijoje penktadienį Generalinėje prokuratūroje Vilniuje paskelbė generalinė prokurorė N. Grunskienė.
Tyrimo duomenimis, nuo 2022 m. kovo iki rugsėjo mėnesio Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų kariai, įskaitant Kaspijos flotilės 177-ojo atskirojo jūrų pėstininko pulko personalą, dalyvavo, organizuojant filtracijos stovyklą mokymo bazėje, esančioje Melitopolio karinio aerodromo teritorijoje.
„Čia buvo neteisėtai laikomi, kankinami ir žeminami civiliai bei karo belaisviai. Tarp jų – ir vienas Lietuvos Respublikos pilietis“, – nurodė N. Grunskienė.
Anot generalinės prokurorės, 2023 m. rugpjūtį Ukrainos ginkluotosios pajėgos sulaikė minėto pulko vyresnįjį jūreivį. Pasak N. Grunskienės, jis yra įtariamas civilių, karo nusikaltėlių kankinimu.
„Įtariama, kad kartu su kitais Rusijos kariais jis (jūreivis – ELTA) ne tik saugojo neteisėtai sulaikytus civilius, karo belaisvius minėtoje stovykloje, bet ir dalyvavo juos mušant, kankinant, kalinant metaliniame seife, dusinant iki sąmonės praradimo, kabinant surištomis rankomis, šaltu oru laikant, apliejant šaltu vandeniu, traumuojant elektros šoku“, – pasakojo N. Grunskienė.
Spaudos konferencijoje dalyvauja ir Lietuvoje viešintis Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Jis asmeniškai priėmė sprendimą perduoti minėtą įtariamąjį Lietuvai.
