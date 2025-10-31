Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaAktualijos

L. Šukytė-Korsakė svarsto siekti „aušriečių“ pirmininkės posto: mestų iššūkį R. Žemaitaičiui

2025 m. spalio 31 d. 14:13
Martyna Pikelytė
Sulaukusi kelių partijos skyrių palaikymo, parlamentarė Lina Šukytė-Korsakė svarsto kandidatuoti kitą savaitgalį vyksiančiuose „Nemuno aušros“ pirmininko rinkimuose.
Daugiau nuotraukų (1)
„Dar turiu laiko pagalvoti. Kiek žinau, iškėlė ne tik Klaipėdos skyrius, bet ir Klaipėdos rajonas. Žmonės turi pasitikėjimą, rinkimai turi būti demokratiški. Turbūt dalyvausiu“, – Eltai teigė L. Šukytė-Korsakė.
„Vakar turėjau susitikimą su vadovybe, turbūt neatsisakysiu“, – akcentavo ji.
„Kodėl gi ne“, – perklausta, ar pirmininko rinkimuose mes iššūkį R. Žemaitaičiui, tikino politikė.
Tuo metu „aušriečių“ vicepirmininkas Tadas Sadauskis tikina, jog dauguma skyrių iškėlė dabartinio politinės jėgos lyderio Remigijaus Žemaitaičio kandidatūrą.
„Lapkričio 8 d. vyks suvažiavimas. Skyriai jau pateikė savo nuomones ir kandidatus, yra trys (kandidatai – ELTA). Tai Remigijus Žemaitaitis, Daiva Žebelienė ir Lina Šukytė-Korsakė“, – teigė T. Sadauskis.
„Didžioji dauguma skyrių iškėlė Remigijų Žemaitaitį“, – pabrėžė jis.
Pasak T. Sadauskio, kandidatai savo sprendimą dėl kandidatavimo galės išsakyti kitą šeštadienį vyksiančiame suvažiavime.
Tiesa, R. Žemaitaitis dar spalio viduryje teigė sieksiantis antros kadencijos „Nemuno aušros“ pirmininko poste.
Tuo metu su D. Žebeliene penktadienį Eltai susisiekti nepavyko.
ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ buvo įkurta 2023 m. lapkričio mėnesį. Partijos pirmininko pareigas nuo tada užima R. Žemaitaitis.
Jo pavaduotojais šiuo metu yra Seimo nariai R. Puchovičius, T. Sadauskis, Kęstutis Bilius, L. Šukytė-Korsakė, D. Žebelienė, Daiva Petkevičienė.
„Nemuno aušra“ turi 35 skyrius skirtingose savivaldybėse.
Lina Šukytė-KorsakėNemuno aušraRemigijus Žemaitaitis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.