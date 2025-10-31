VSAT: Baltarusijos pasienyje apgręžta 18 neteisėtų migrantų

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 36 tokių asmenų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį apgręžę 10 neteisėtų užsieniečių.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 483.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista per 24,4 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Baltarusijamigrantai
