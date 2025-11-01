Lrytas Premium prenumerata tik
Pasienyje su Baltarusija apgręžti 63 migrantai – rekordinis skaičius per trejus metus

2025 m. lapkričio 1 d. 09:39
Pasienyje su Baltarusija penktadienį apgręžti 63 neteisėti migrantai.
„Tai didžiausias skaičius per trejus metus. Neteisėti migrantai bandė brautis per Lazdijų rajoną, bet juos atgrasino Kapčiamiesčio pasieniečiai. Nė vienas migrantas nebuvo įžengęs į Lietuvos teritoriją“, – Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Iš pradžių į Lietuvą bandė brautis 32 vyrų grupė.
„Jie pasirodė vienoje vietoje, o už 2 minučių už pusės kilometro pasirodė dar 27 migrantai. Dar po 10 minučių už poros kilometrų – dar 3. Tai rodo, kad nedidelėje atkarpoje 63 asmenys bandė brautis į Lietuvą. Manoma, kad toks būdas buvo pasirinktas tam, kad pasieniečių pajėgos būtų išskaidytos, kad jie nespėtų reaguoti. Tačiau į visus tris taškus pasieniečiai sugebėjo sureaguoti vykdami tarnybiniais patruliniais automobiliais, tos grupės net neįžengė į Lietuvą“, – Eltai pasakojo G. Mišutis.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 546.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista per 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
