Pasienyje su Baltarusija apgręžti 63 migrantai – rekordinis skaičius per trejus metus

„Tai didžiausias skaičius per trejus metus. Neteisėti migrantai bandė brautis per Lazdijų rajoną, bet juos atgrasino Kapčiamiesčio pasieniečiai. Nė vienas migrantas nebuvo įžengęs į Lietuvos teritoriją“, – Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Iš pradžių į Lietuvą bandė brautis 32 vyrų grupė.
„Jie pasirodė vienoje vietoje, o už 2 minučių už pusės kilometro pasirodė dar 27 migrantai. Dar po 10 minučių už poros kilometrų – dar 3. Tai rodo, kad nedidelėje atkarpoje 63 asmenys bandė brautis į Lietuvą. Manoma, kad toks būdas buvo pasirinktas tam, kad pasieniečių pajėgos būtų išskaidytos, kad jie nespėtų reaguoti. Tačiau į visus tris taškus pasieniečiai sugebėjo sureaguoti vykdami tarnybiniais patruliniais automobiliais, tos grupės net neįžengė į Lietuvą“, – Eltai pasakojo G. Mišutis.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 546.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista per 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.