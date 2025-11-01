Žvalgybos kontrolierių įstaiga kitų metų biudžete prašo papildomų 88 tūkst. eurų

„Prašau papildomų 88 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, kad būtų galima užpildyti jau įsteigtas, bet šiuo metu neužpildytas pareigybes: vyresnio patarėjo ir patarėjo šiame skyriuje“, – trečiadienį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) teigė N. Statkus.
Pasak N. Statkaus, šįmet Žvalgybos kontrolieriaus įstaigos asignavimai siekė 540 tūkst. eurų, o kitiems metams numatyta skirti 579 tūkst.
Iš 2026-iesiems planuojamo biudžeto darbo užmokesčiui būtų skirta 438 tūkst., o įstaigos veiklai vykdyti – 141 tūkst. eurų.
„Lyginant su praėjusiais metais, finansavimas didėja 39 tūkst. Iš jų 36 tūkst. bus kompiuterinei technikai įsigyti darbui su įslaptinta informacija. Dar 3 tūkst. būtų bazinio dydžio indeksacijai. Realiai darbo užmokesčio fondo padidėjimo nėra, o tai reiškia, kad nebus galimybių priimti naujų darbuotojų į Priežiūros ir tyrimo skyrių“, – sakė N. Statkus.
„O būtent šio skyriaus darbuotojai ir padeda nagrinėti skundus, atlikti patikrinimus, tyrimus“, – pridūrė jis.
Žvalgybos kontrolierių įstaigos prašymui NSGK pritarė bendru sutarimu, tačiau dėl to dar turės apsispręsti ir Seimas.
Žvalgybos kontrolierių įstaiga yra valstybinė institucija, užtikrinanti žvalgybos kontrolierių darbą. Ji taip pat padeda atlikti žvalgybos institucijų veiklos patikrinimus, tyrimus, nagrinėti pareiškėjų skundus ir žvalgybos pareigūnų pranešimus, rengti metodines rekomendacijas bei teikti konsultacijas.
ELTA primena, kad biudžeto projektas Seimui buvo pateiktas praėjusią savaitę ir iki gruodžio bus svarstomas parlamento komitetuose, pagrindinis – Biudžeto ir finansų komitetas (BFK).
Iki lapkričio 10 d. kiti Seimo komitetai BFK teiks siūlymus dėl biudžeto projekto, tuomet lapkričio 25 d. parlamento salėje numatytas pirmasis projekto svarstymas.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
Siūlymus biudžetui gali teikti piliečiai ir kitos suinteresuotos grupės, Seimo nariai, išvadas dėl projekto iki lapkričio 7 d. pateiks Valstybės kontrolė ir Lietuvos bankas.
Po priėmimo Seime valstybės biudžeto projektą per 10 dienų turi pasirašyti prezidentas Gitanas Nausėda.
