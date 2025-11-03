Birštono merei N. Dirginčienei „čekiukų“ byloje siūloma skirti 10 tūkst. eurų baudą, atimti teisę dirbti savivaldybėje

Valstybės kaltintojas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius per posėdį pirmadienį taip pat prašė teismo merei taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – atimti teisę 4 metus būti renkamai, paskirtai savivaldybių ar jų įstaigų skiriamas pareigas.
Jeigu Kauno apygardos teismas merę pripažintų kalta ir šis nuosprendis įsiteisėtų, merė netektų pareigų.
Klausydamasi per teismo posėdį prokuroro kalbos, vardijamų galimai pasisavintų pinigų atvejų, merė purtė galvą, o jo kalbos pabaigoje išgirdusi bausmę sunkiai atsiduso.
Prokuroras sako, kad nors N. Dirginčienė kaltės nepripažino, jos kaltė yra įrodyta.
Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2019–2020 m. laikotarpiu N. Dirginčienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, manoma, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų, interneto paslaugų, įrangos įsigijimo, transporto priemonės remonto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Prokuratūros kaltinimą sudaro 28 punktai. Juose nurodoma, kad Birštono vadovė už kurą atsiskaitė 27 banko kortelėmis, į veiklos išlaidas buvo įtraukti jos sutuoktinio, dviejų jų sūnų, marčios, taip pat tarybos narės socialdemokratės Dovilės Adamonytės ir savivaldybėje dirbančios pastarosios sesers kuro čekiai.
Pasak prokuratūros, perkant kurą buvo naudojamos ir 37 skirtingos nuolaidų kortelės.
Socialdemokratų partijoje narystę sustabdžiusi ilgametė kurorto merė R. Dirginčienė teisiama dėl kaltinimų pasisavinus daugiau nei 6,3 tūkst. eurų savivaldybės lėšų. Daugiau nei 5 tūkst. eurų žalos merė jau atlygino, prokuroras D. Valkavičius prašo teismo iš kaltinamosios priteisti dar beveik 678 eurus, kurių politikė nėra sumokėjusi.
„Vien formalūs dokumentai nerodo, kad visas kiekis panaudotas tarybos nario veiklai, tarybos nariui taikomi aukštesni nesavanaudiškumo, skaidrumo, sąžiningumo reikalavimai“, – savo kalboje pažymėjo prokuroras.
Po prokuroro kalbos savo pasisakymą pradėjo N. Dirginčienės advokatas Gintaras Černiauskas. Jis neigia klientei pareikštus kaltinimus ir prašo teismo merei priteisti per 6 tūkst. eurų – suma, kurią klientė išleido, jo manymu, gindamasi nuo nepagrįstų kaltinimų.
