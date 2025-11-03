I. Ruginienės komanda kviečia protestuojančius kultūrininkus atviram dialogui: ragina susitikti

„Penktadienį išsiuntėme kvietimą Kultūros asamblėjos atstovams susitikti lapkričio 5 d. Kultūros ministerijoje. Susitikime dalyvaus ministrės pirmininkės patarėjai ir naujai formuojama Kultūros ministerijos politinė komanda“, – pirmadienio rytą Eltai sakė premjerės patarėjas Tadas Vinokuras.
„Norime išgirsti kultūros bendruomenės nuomonę dėl būsimos politinės veiklos prioritetų, priemonių plano, biudžeto formavimo klausimų ir kitų aktualijų. Tikimės atviro dialogo, padėsiančio susitarti dėl svarbiausių šios kadencijos kultūros politikos principų ir sustiprinti bendradarbiavimą tarp Vyriausybės ir kultūros bendruomenės.
Kultūros srityje darbų nestinga – nauja komanda turės nubrėžti aiškią viziją ir sukoordinuoti ministerijos prioritetus. Nuolatinis dialogas su kultūros bendruomene šiame procese bus itin svarbus“, – pridūrė jis.
Tiesa, kiek anksčiau Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės atstovai išplatino pranešimą, kuriame teigiama, jog praktika, kai Kultūros ministerijos politinio pasitikėjimo komanda yra formuojama dar nepaskyrus ministro, yra ydinga. Dėl šios priežasties kultūrininkai sakė į susitikimą neketinantys atvykti.
T. Vinokuras sako susipažinęs su šia kultūros bendruomenės atstovų poziciją, tačiau tikina, jog dialogą viena ar kita forma tęsti būtina.
„Manome, kad susitikimas išlieka aktualus – svarbu aptarti biudžeto, priemonių plano ir kitus politinės darbotvarkės klausimus. Jei šį kartą susitikimas neįvyks, esame pasirengę ieškoti kitų galimybių tęsti dialogą su kultūros bendruomene ir aptarti sektoriaus prioritetus“, – teigė T. Vinokuras.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, praėjusį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Vyriausybė
Rodyti daugiau žymių