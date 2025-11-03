Konferencija
Seimo opozicija kreipėsi į KT: prašo išaiškinimo, ar J. Sabatauskas yra tinkamas būti teisėju

2025 m. lapkričio 3 d. 09:30
Austėja Paulauskaitė
Seimui paskyrus socialdemokratų frakcijos narį Julių Sabatauską Konstitucinio Teismo (KT) teisėju, parlamento opozicija prašo KT išaiškinti ar politiko turima patirtis atitinka teisėjams taikomus reikalavimus.
Kaip nurodoma Seimo narių kreipimesi, Konstitucijoje bei KT įstatyme numatyta, kad KT teisėjais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos Lietuvos piliečiai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį nei 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.
„Todėl atsižvelgiant į konstitucinę doktriną ir iš jos kylančią teisinio darbo pagal teisininko specialybę sampratą, KT prašome išaiškinti, ar Seimo priimtas nutarimas, pagal kurį į KT teisėjo pareigas paskirtas J. Sabatauskas, turintis tik Seimo nario darbo stažą ir neturintis reikiamo teisinio darbo stažo, neprieštarauja Konstitucijos bei KT įstatymo nuostatoms“, – kreipimosi motyvus dėstė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Kreipimąsi pasirašė 32 Seimo nariai, priklausantys TS-LKD frakcijai, Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ ir mišriai Seimo narių grupei.
ELTA primena, kad spalį Seimas slaptu balsavimu paskyrė J. Sabatauską ir Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas kandidatas į KT Haroldas Šinkūnas nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo.
Seimui pritarus parlamentaro J. Sabatausko kandidatūrai į KT teisėjus, opozicija teigė žadanti kreipsis į KT. Anot parlamentarų, J. Sabatauskas neatitinka reikalavimų, keliamų KT teisėjams – neturi tinkamo darbo stažo.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
